Un total de 2.500 asturianos piden con su firma que las pensiones queden blindadas en la Constitución

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones ha entregado este martes en la Junta General del Principado 2.500 firmas recogidas en Asturias para reclamar que las pensiones queden protegidas en la Constitución. El portavoz del colectivo, Eduardo Madroñal Pedraza, ha explicado que el colectivo se ha dirigido al presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, como representante del “órgano democrático elegido” en la comunidad.

Madroñal justificó la entrega en la Cámara autonómica por la ausencia de Defensor del Pueblo en Asturias. La plataforma lleva desde 2013 remitiendo “oleadas” de firmas al Defensor del Pueblo estatal en Madrid, con un total acumulado de “dos millones y medio”, además de realizar entregas en comunidades que sí cuentan con esa figura. “Pensamos que no tenemos los asturianos el mismo derecho democrático de hacer entregas autonómicas”, afirmó.

El portavoz ha defendido que la iniciativa busca “generar un clima de opinión amplio” que implique al conjunto del electorado y, por extensión, a las fuerzas políticas. En ese contexto, recordó que en 2017 los ayuntamientos de Oviedo y Gijón aprobaron por unanimidad declaraciones institucionales a favor de trasladar el blindaje de las pensiones a la Constitución, con apoyos “desde el PP hasta Izquierda Unida”.

Madroñal ha insistido en que la reivindicación busca sumar a jubilados, trabajadores y jóvenes, y ha rechazado el “enfrentamiento” entre generaciones. También ha defendido el papel económico de las pensiones y apuntó que la clave, a su juicio, pasa por reforzar el empleo de calidad y la base de cotización.

"Condenamos el enfrentamiento que se está haciendo de los trabajadores jóvenes con los mayores, con los jubilados: es feo, es falso y es retorcido, porque realmente lo que se está haciendo es confundir", ha dicho. En ese sentido ha destacado que el gasto en pensiones vuelve a la sociedad, en forma de impuestos y consumo: "También ha sido el colchón en la crisis".

Además, ha lamentado que el clima político no permita posturas en la que los principales partidos expresen unidad. "Todos los partidos lo reciben bien, pero parece bastante raro que no se pongan de acuerdo ni siquiera para esto", ha dicho.

Concentraciones en 200 localidades, también en Asturias

El colectivo ha anunciado una jornada de concentraciones prevista para este jueves 26 de febrero en 200 poblaciones de España. En Asturias se prevén movilizaciones en cinco puntos, además de Oviedo, Gijón, Ribadesella, Siero y Candás. Madroñal ha animado a extender las concentraciones a otros concejos y señaló que la convocatoria se plantea como una forma de “expresar” la petición en cada localidad. Para Madroñal, el blindaje de las pensiones es un “puntal del estado del bienestar”.