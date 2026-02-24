Sin vacas ni machos reproductores: el problema a la vuelta de la esquina (y sus motivos) al que se enfrenta la ganadería asturiana
Los desorbitados precios que han alcanzado los xatos y terneras nada más destetar incitan a los ganaderos a vender sin dejar ninguno para cebo
"Es pan para hoy y hambre para mañana", alerta Fernando Barbón, presidente de la IGP Ternera Asturiana, que pide ayuda al Consejero de Medio Rural
Un xato de 5 o 6 meses alcanza en la actualidad los 1.800 euros a la venta. Un ternera, unos 1.500. Son precios desorbitados, que se han disparado en los últimos meses, debido a la alta y creciente demanda exterior. Así las cosas es entendible que los ganaderos no se lo piensen dos veces y decidan vender los animales sin quedarse ningún para cebar.
«Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana», advierte Fernando Barbón, ganadero de Salas y desde hace unos meses presidente de la IGP (Identificación Geográfica Protegida) Ternera Asturiana, la principal marca de calidad del Principado para la que producen más de 6.000 ganaderos. «Es uno de los principales retos actuales de la marca y podría ser un problema de futuro: se necesitan animales para cebo, para tener vacas madres. Tenemos todos que poner de nuestra parte».
Fue este uno de los principales asuntos expuestos por Barbón y otros miembros de su directiva al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y a la directora general de Agroalimentación, Begoña López. Fue la primera reunión entre los nuevos responsables de Ternera Asturiana y el Principado tras las elecciones del pasado noviembre, un proceso que no estuvo exento de polémica al intervenir el Gobierno regional por falta de candidaturas en un sector, lo que molesto a la directiva saliente.
Polémica electoral
Pero tras un tira y afloja, y celebradas las elecciones, las aguas han vuelto a su cauce. «Fue una reunión cordial, para una primera toma de contacto», expone Barbón. Marcelino Marcos se comprometió a colaborar en la medida de lo posible con la IGP, que califica de «referente de calidad» y a la que quiere asegurar «su crecimiento y protección».
En cuanto a las medidas que puede tomar el Gobierno regional para promover el cebo, Fernando Barbón enumera una partida de ayudas específicas para incentivar la cría o, por ejemplo, incluir partidas para este fin en las fondos de apoyo de incorporación al campo.
El mercado de la carne
- La producción de las industrias cárnicas asturianas fue en 2023 –últimos datos disponibles– de 35.034,6 toneladas.
- Esta cifra supone una caída del 12,8% respecto al 2022 y el menor volumen de los últimos años, según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).
- Según los datos de las empresas productoras publicados por Sadei, la producción de canales y carne despiezada, la de mayor volumen, bajó un 11,3%, hasta 19.714,1 toneladas.
- En los hogares españoles ha crecido el consumo de carne de pollo y cerdo en el último año, según el Ministerio de Agricultura: cada español gasta algo más de 300 euros en carne.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina