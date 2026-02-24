Sin vacas ni machos reproductores: el problema a la vuelta de la esquina (y sus motivos) al que se enfrenta la ganadería asturiana

Un xato de 5 o 6 meses alcanza en la actualidad los 1.800 euros a la venta. Un ternera, unos 1.500. Son precios desorbitados, que se han disparado en los últimos meses, debido a la alta y creciente demanda exterior. Así las cosas es entendible que los ganaderos no se lo piensen dos veces y decidan vender los animales sin quedarse ningún para cebar.

«Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana», advierte Fernando Barbón, ganadero de Salas y desde hace unos meses presidente de la IGP (Identificación Geográfica Protegida) Ternera Asturiana, la principal marca de calidad del Principado para la que producen más de 6.000 ganaderos. «Es uno de los principales retos actuales de la marca y podría ser un problema de futuro: se necesitan animales para cebo, para tener vacas madres. Tenemos todos que poner de nuestra parte».

Reunión entre los responsables de la Consejería de Medio Rural y la directiva de Ternera Asturiana. / Consejería de Medio Rural

Fue este uno de los principales asuntos expuestos por Barbón y otros miembros de su directiva al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y a la directora general de Agroalimentación, Begoña López. Fue la primera reunión entre los nuevos responsables de Ternera Asturiana y el Principado tras las elecciones del pasado noviembre, un proceso que no estuvo exento de polémica al intervenir el Gobierno regional por falta de candidaturas en un sector, lo que molesto a la directiva saliente.

Polémica electoral

Pero tras un tira y afloja, y celebradas las elecciones, las aguas han vuelto a su cauce. «Fue una reunión cordial, para una primera toma de contacto», expone Barbón. Marcelino Marcos se comprometió a colaborar en la medida de lo posible con la IGP, que califica de «referente de calidad» y a la que quiere asegurar «su crecimiento y protección».

En cuanto a las medidas que puede tomar el Gobierno regional para promover el cebo, Fernando Barbón enumera una partida de ayudas específicas para incentivar la cría o, por ejemplo, incluir partidas para este fin en las fondos de apoyo de incorporación al campo.