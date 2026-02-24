Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es verano en febrero: Asturias bate récords de temperatura con máximas de 27 grados y más calor que en Córdoba o Sevilla

Hacía casi 30 años que Oviedo no registraba tanto bochorno en este mes

Calor en el centro de Oviedo en una imagen de archivo

Calor en el centro de Oviedo en una imagen de archivo / Fernando Rodríguez

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Un día de verano en el mes de febrero. Es el atípico tiempo que está haciendo este martes en Asturias. La región, y principalmente la zona centro, se está achicharrando de calor con las temperaturas más altas de la historia para este mes. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Colunga ha rozado este martes los 27 grados (exactamente ha llegado a los 26,9). Le siguen en el ránking de máximas, Mieres y Oviedo con 26 grados, Piloña con 25,2 y Cabrales con 25.

La capital ha batido la temperatura récord para un mes de febrero. Hasta ahora, la más alta había sido de 24,6 grados el 17 de febrero de 1997. Es decir, hacía casi 30 años que Oviedo no pasaba un sofoco así en la recta final del invierno.

Más calor que en Andalucía

Con estos números, hoy hace más calor en el Principado que en Córdoba (21,6 grados de máxima), Sevilla (22,9), Valencia (19,9) o Alicante (22). Con todo, se han superado las previsiones de la Aemet, que daban máximas de 24 grados. Coincidiendo con este subidón térmico se han registrados incendios en Llanes, Piloña y Cangas del Narcea.

Junto al bochorno, a Asturias ha llegado calima, procedente de África. Según la AEMET, el polvo en suspensión, que hasta ahora había afectado solo a Canarias, supone cielos turbios y reducción de visibilidad, y, además, empeora la calidad del aire por las partículas microscópicas, que pueden alcanzar las vías respiratorias.

Previsión para los próximos días

¿Hasta cuándo durará este adelanto primaveralMañana, miércoles, continuará el buen tiempo, aunque no se descartan precipitaciones débiles, fundamentalmente en la mitad occidental. Las temperaturas, eso sí, descenderán levemente. Así se esperan 22 grados en Langreo, 21 en Cangas del Narcea, 20 en Oviedo, 18 en Gijón, 17 en Avilés...

El jueves vuelve a dominar el sol, con temperaturas también suaves. Pero el viernes... Regresa la lluvia. Según el pronóstico de la AEMET, habrá cielos cubiertos, disminuyendo al final a poco nuboso, y lluvias y chubascos generalizados, cesando al final del día. Las temperaturas caerán bastante, situándose las máximas en los 15 grados.

