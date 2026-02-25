50 millones de euros de inversión para el aeropuerto de Asturias: todas las actuaciones (que incluyen un nuevo "aparcamiento en altura")

No habrá una ampliación, pero sí un nuevo aparcamiento y mejoras en la pista. El Aeropuerto de Asturias, que vive el mejor momento de su historia, con récord de destinos directos y viajeros afrontará a partir de 2027 su mayor plan inversor de los últimos años.

Aena ha propuesto destinar 50,3 millones de euros al equipamiento asturiano en el periodo 2027-2031, una cifra que triplica la inversión del quinquenio anterior (2022-2026), cuando se destinaron 16,4 millones de euros, según traslada la compañía.

Entre las principales obras figura el recrecido de la pista, una actuación que, en la práctica, consiste en el asfaltado y refuerzo del firme para mejorar su estado estructural, aumentar su durabilidad y garantizar mejores condiciones de operación para los aviones y también un "aparcamiento en altura", es decir, en un edificio, por encima del nivel de la calle. El aeropuerto estrenó recientemente un aeropuerto de 500 plazas. De momento, Aena no ha dado más datos sobre el nuevo aparcamiento en altura, incluido en el plan oficial. Tampoco la fecha prevista para ponerlo en marcha.

El plan incluye también actuaciones en la terminal, como la ampliación de la sala de embarque internacional, la renovación de elementos electromecánicos y mejoras en sostenibilidad, con la actualización de sistemas de calderas y climatización.

Estas inversiones forman parte del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) de Aena para el periodo 2027-2031, cuyo objetivo es dotar a los aeropuertos de la red de la capacidad necesaria para atender la demanda futura, garantizar los más altos niveles de seguridad y mantenimiento, mejorar la calidad del servicio y avanzar en sostenibilidad, manteniendo tarifas competitivas.

Para financiar esta nueva oleada inversora, Aena ha planteado un incremento medio anual de las tarifas que, en el caso del Aeropuerto de Asturias, sería de 25 céntimos, una subida que podría quedarse en 10 céntimos si se aplican los incentivos previstos. Las inversiones reguladas han sido debatidas durante cinco meses con aerolíneas y usuarios en el proceso de consultas preceptivo.

Tras su aprobación por el Consejo de Administración de Aena, la propuesta ha sido remitida a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, se presentará en los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas. El calendario fija como fecha límite septiembre de este año para la aprobación definitiva del DORA por parte del Consejo de Ministros.