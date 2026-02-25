Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adrián Pumares (Foro) lamenta que la visita de Pedro Sánchez a Asturias no deje "medidas concretas" para la región

El diputado insiste en actuaciones clave que siguen pendientes, como el peaje del Huerna: "Es una penalización estructural para Asturias"

Adrián Pumares.

Adrián Pumares. / Luisma Murias / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La visita de Pedro Sánchez a Asturias para presentar su plan contra el reto demográfico “no deja a los asturianos ninguna propuesta concreta que solucione nuestros problemas”, según ha valorado el diputado de Foro, Adrián Pumares.

A su juicio, el jefe del Ejecutivo tan solo ha hecho “anuncios genéricos y discursos bienintencionados”, pero sin detallar medidas específicas para afrontar los retos estructurales a los que se enfrenta Asturias. “El problema de Asturias no se resuelve con etiquetas ni con actos institucionales. Se resuelve con compromisos claros, calendarios concretos y financiación suficiente”, ha incidido.

Pumares ha afirmado que Asturias lleva “décadas perdiendo población y oportunidades” y, por tanto, ha reclamado al Gobierno de España un “compromiso real” que atienda las singularidades de la región, reconozca sus dificultades y adopte medidas adaptadas a su realidad.

Entre otras cuestiones, ha subrayado actuaciones pendientes en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias, reindustrialización, transición energética justa, defensa del tejido productivo y garantía de servicios públicos en el medio rural. Especial hincapié ha hecho en el peaje del Huerna.

El peaje del Huerna es una penalización estructural para Asturias, un sobrecoste permanente para nuestras familias, nuestros trabajadores y nuestras empresas que limita nuestra competitividad y dificulta la conexión con la Meseta”, afirmó. “No se puede hablar de cohesión territorial y lucha contra la despoblación mientras se mantiene una barrera económica que lastra el desarrollo del Principado”, ha dicho.

Para el diputado forista, “lo que los asturianos esperan no son declaraciones, sino hechos. No necesitamos más marketing político; necesitamos políticas eficaces que permitan fijar población, atraer inversión y generar empleo estable y riqueza para el Principado de Asturias”.

