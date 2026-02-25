Agenda: qué hacer hoy miércoles, 25 de febrero en Asturias

Oviedo

Encuentro con la historiadora María José Rubio

El Club LA NUEVA ESPAÑA recibe a las 19.30 horas a la historiadora y escritora María José Rubio, autora de "La marquesa y Bonaparte", que dialogará con la jurista y escritora ovetense Patricia Bernardo. Entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19.00 horas, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge en su salón de actos una nueva sesión del ciclo "Oviedo: ciudad sedienta. Historia del agua en Oviedo", con la conferencia "El agua en tránsito: Oviedo contemporáneo y sus redes hidráulicas", a cargo de Marta Herrán, profesora del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo.

RNE en el Campoamor

A las 17.00 horas, el Salón de Té del Teatro Campoamor acogerá, con entrada gratuita, la grabación del programa de RNE Clásica "La Zarzuela", presentado por Diego Requena. El emblemático teatro será por primera vez escenario de este espacio radiofónico, referente en la difusión del género en España, en una cita que reunirá a intérpretes de El barberillo de Lavapiés. En el programa participarán Christof Loy y Óliver Díaz, director de escena y director musical respectivamente de la producción, así como David Álvarez, concejal de Cultura y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, y Cosme Marina, director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1, Oviedo) acoge a las 19.00 horas, la presentación de "Mañana matarán a Daniel", de Aroa Moreno Durán, en un acto en el que la autora estará acompañada por Leticia Sánchez Ruiz.

Torneo de ajedrez

La cervecería L’Artesana, en Oviedo, acoge un torneo de ajedrez en formato blitz (3+2). La competición comenzará a las 21.00 horas y se desarrollará en el propio local. Se siguen aceptando inscripciones hasta el inicio del torneo.

Exposición de Fidel Pagés

La Universidad de Oviedo presenta la exposición "Fidel Pagés. El médico militar que cambió la cirugía", una muestra dedicada a la figura y la aportación de Fidel Pagés. La exposición está abierta al público y se puede visitar durante todo el mes de febrero en el HUCA, en el Edificio de Docencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de acercarse a la trayectoria de este médico militar y a su impacto en la historia de la cirugía.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral ­también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de ­lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feten

La Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten) contará hoy con diferentes citas. Los puntos en los que se desarrollarán son la Colegiata de San Juan Bautista, la Laboral Ciudad de la Cultura, el CP Gaspar Melchor de Jovellanos, el Antiguo Instituto, el paseo de Begoña, la plaza del Seis de Agosto, los Jardines del Náutico, el teatro Jovellanos y la antigua Escuela de Comercio.

Edificio Impulsa

De 10.00 a 12.00 horas, en el edificio Impulsa, se desarrollará el seminario CTIC "Nuevas formas de trabajar con IA. Gestión, estrategia y venta".

Edificio Asturias

La segunda sesión del proyecto "Gijón en red" se realizará de 9.30 a 11.00 horas en el edificio Asturias. Esta iniciativa la organiza el Club Asturiano de Calidad con la financiación de Gijón Impulsa.

Antiguo Instituto

La exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Comercio

A las 10.00 horas empezará en la antigua Escuela de Comercio una actividad con podcast, vídeo y streaming para impulsar la creatividad y las habilidades de comunicación.

Biblioteca Pública Jovellanos

La conferencia "Ruta del descubrimiento. Homenaje a Pedro Menéndez de Avilés", dará comienzo a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Jovellanos. El encargado de ofrecer la charla será Juan Merediz. La cita la impulsa el Ateneo Jovellanos.

Asociación vecinal La Serena

La sede de la asociación vecinal "La Serena", de El Llano, acoge esta tarde la charla "Fragilidad y fortaleza de vivir", del médico Daniel Eichelbaum Sánchez. La conferencia dará comienzo a las 19.00 horas.

Colegio la Inmaculada

A las 19.30 horas, en la iglesia del Colegio de la Inmaculada, arrancará la charla "Ritos. Cómo celebrar en un mundo sin sentido", de José María Rodríguez Olaizola.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, se proyectará "María y los demás", de Nely Guerra. La cita se enmarca en el ciclo "El cine del Ateneo".

CMI El Llano

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI El Coto

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Se puede visitar hasta el 1 de marzo la exposición "Diálogos con Piñole: El vacío. Arte para aprender", un taller participativo de co-creación abierto. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Gastronomía en Salenor

La actividad en el recinto ferial de La Magdalena comenzará a las 11.00 hora con un taller de cocción. Posteriormente habrá actividades de bebidas de temporada, maridajes o cocina en horno de brasa. A las 13.30 se entregarán los premios de los chigres antroxaos, organizado por la Ucayc. A las 16.00 se celebrará el campeonato de coctelería, a las 19.30 se entregarán los premios del concurso del Mejor bombón artesano, misma hora a la que se entregará al Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias el galardón Salenor 2026.

Curso gratuito de lutería para instrumentos de arco

El luthier Roberto Jardón ofrecerá a las 18.00 horas un curso de lutería para instrumentos de arco en el conservatorio. Será de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Hasta el 8 de junio. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario "en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho "Rutas de Arte" a la exposición. Se desarrollarán los domingos 4 y 25 de enero, 8 de febrero y 1 de marzo.

Las Cuencas

"Liry: el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

"Partida de reinas", club de lectura en Sotrondio

La Casa de Encuentros de Sotrondio acoge hoy, desde las 11.00 horas, la celebración del Club de lectura del libro "Partida de reinas", de la escritora María Teresa Álvarez. Se contará con la presencia de la autora. Organiza la tertulia feminista "Les Rosalíes".

Jornadas de Montaña de Mieres

Mieres celebra sus XXXVIII Jornadas de la Montaña. Esta tarde, desde las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, se podrá asisitir a la charla del aventurero "Juan Sin Miedo" titulada "Pedaleando por los lugares más remotos".

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas "De Callos por Mieres", una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Exposición pictórica de Vivian Esteban "Ver" en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el día 27 de febrero una exposición pictórica, con cuadros de Vivian Esteban, "Ver". El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, los jueves también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra "A Dolores le gustaba cantar", un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, "Pasionaria". Podrá visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etc.

El poemario ilustrado "Cantos de amor por la tierrina" se expone en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Alles (Peñamellera Alta) muestra hasta el 6 de marzo la exposición "Cantos de amor por la tierrina", un proyecto de Ediciones Patanegra que funciona como poemario ilustrado y ejercicio de divulgación cultural. La muestra toma como punto de partida la obra de José María García, autor que dejó crónicas de la cultura popular asturiana en forma de poemas narrativos y líricos, reflejando con naturalidad lo local y la idiosincrasia de la sociedad rural de un tiempo ya pasado. A partir de ese legado, un colectivo de artistas gráficos –Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, César Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila– se une para construir esta exposición, con la intención de acercar al público lector y a la sociedad asturiana la figura de uno de los primeros poetas en asturiano.

"Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición "Los retratos del viaje", del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

"Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", de Elena Rato, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe hasta el 11 de marzo de 2026 la exposición "Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", un proyecto de Elena Rato que se mueve entre la pintura y la instalación. La autora trabaja desde la idea de pintura expandida, buscando trascender los límites del formato tradicional para potenciar la presencia física del soporte y la irregularidad de sus formas, vinculando el gesto pictórico con la propia estructura compositiva y conceptual de las piezas. Superficies, materiales, formatos y ubicaciones se convierten así en parte esencial del lenguaje de la obra. Se puede ver en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Semana de la Música de Cangas del Narcea

Cangas del Narcea celebra del 23 al 28 de febrero de 2026 la Semana de la Música, con un ciclo de conciertos en la basílica de Santa María Magdalena. Las citas serán a las 20.00 horas (salvo el sábado 28, a las 20.30). Hoy, concierto del grupo de cámara "Concerto", con Martín Martory (violín) y José Manuel San Emeterio (piano).

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Luarca

La Casa de Cultura de Luarca (Valdés) ofrece hasta el 28 de febrero la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 y de 15.00 a 20.30 horas; sábados, de 10.00 a 13.45. Domingos y lunes por la tarde, cerrado.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.