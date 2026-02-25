El alegato contra la despoblación (y a favor de la inmigración) de Pedro Sánchez en Asturias: “Vamos en la dirección correcta"

“Nadie debería tener que elegir entre sus raíces y su futuro”. Es lo que cree y se compromete a hacer posible el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien este miércoles clausuró en Infiesto (Piloña) el acto de presentación de las nuevas iniciativas de su gobierno sobre reto demográfico. Sánchez, acompañado de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegó a la capital piloñesa en medio de un gran dispositivo de seguridad y tras protagonizar apenas un par de horas antes un tenso debate en el Congreso de los Diputados con el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, durante la sesión de control al Gobierno.

Ya en Asturias, más relajado –“es un auténtico honor estar aquí”-, el Presidente se empleó a fondo en realzar el interés de su Gobierno por implicarse en la lucha contra lo que se ha coincidido en llamar por los expertos “invierno demográfico”. Una situación que, quiso dejar claro, “no es solo un problema de España, sino que la fractura territorial atraviesa todo el continente, desde Polonia a Portugal y preocupa a todos los presidentes”. Pero a Sánchez le toca arreglar lo de España, admitió, un país en el que 9 de cada 10 españoles viven en el 3% del territorio, destacó sin ocultar que es el primer sorprendido.

“La despoblación es un enemigo que avanza implacablemente y que todas las administraciones públicas tienen que hacerle frente”, señaló el Presidente en su discurso, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos. “Revertir ese invierno demográfico es muy importante para nuestro estado del bienestar. Evidentemente no es fácil”, advirtió.

Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada / Luisma Murias / LNE

A ello se ha puesto el Gobierno español con la segunda estrategia porque, opina Sánchez, “nos sale a cuenta a avanzar en la cohesión territorial”. El Presidente enumeró en concreto algunas de las medidas e inversiones, como la aprobación de un programa dotado de 20 millones de euros para soluciones “innovadoras” de transporte sostenible en las zonas rurales. Esas zonas en las que, reseñó, muchos vecinos no usan el transporte púbico “porque no lo tienen a mano”.

También se “volverán a multiplicar” las ayudas a proyectos de emprendimiento y creación de empleo, con 80 millones para entidades locales. Y entre otros asuntos que destacó no se olvidó del sector primario, para el que anunció un nuevo fondo soberano España Crece —“copiamos el Asturias Crece”, bromeó Sánchez con Adrián Barbón— que movilizará 1.000 millones de euros entre ayudas directas y financiación “en condiciones muy favorables para facilitar inversiones en el sector agropecuario, en gestión forestal activa, agricultura regenerativa, ganadería extensiva, eficiencia hídrica…”.

Recuerdo a Teresa Ribera

En su repaso al trabajo del Ejecutivo central, destacó la implicación de la ministra Aagesen, del secretario de Estado de Reto Demográfico (Francisco Boya) y también de Teresa Ribera, ahora comisaria en Bruselas. Remarcó que el “esfuerzo conjunto” ha ayudado a aumentar la población en 437.000 habitantes en los municipios de menos de 5.000, que habían perdido entre 2011 y 2017 casi 400.000. “Vamos en la dirección correcta”, enfatizó.

Y en esa labor importante, “porque está en juego el país que queremos ser”, son claves para el Gobierno central los inmigrantes, esos “nuevos pobladores con los que hay que compartir territorio”. Pedro Sánchez defendió la reciente regularización anunciada por el Ejecutivo: “Realmente lo que estamos haciendo es que los que viven entre nosotros y contribuyen la prosperidad del país, darles derechos”. En este sentido también se refirió a los españoles por el mundo, esos que quieren volver: “Es muy importante la política de retorno”.

Todo en un contexto, además, en el que España alcanzará en breve los 50 millones de habitantes. “Esto es consecuencia de las políticas que ponemos en marcha. Y en esta España cabemos todos: los que buscan un billete de vuelta, los que vienen de fuera, el joven de 16 años que quiere formarse y vivir en su pueblo, los que quieren vivir en su casa con diginidad…”, señaló.

Y añadió, a modo de resumen: “Creemos que volver al pueblo no es un reto, sino un derecho”.