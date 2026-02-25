Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca el rodaje de la primera serie asturgallega, "Coworkinaos"

Arranca el rodaje de la primera serie asturgallega, &quot;Coworkinaos&quot;.

Arranca el rodaje de la primera serie asturgallega, "Coworkinaos".

El rodaje de la serie "Coworkinaos", una comedia ambientada en el entorno rural asturgallego, acaba e empezar. Es la primera coproducción de ficción entre la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia y la Radiotelevisión del Principado y ayer fue presentada en el parque empresarial de Argame. Asistieron la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; la jefa de Contenidos de los Servizos Audiovisuais, Montse Besada, y la directora de Antena de la Radiotelevisión del Principado, Lucía Herrera.

