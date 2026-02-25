Barbón reclama ante Sánchez incorporar el envejecimiento a la financiación autonómica y mejorar las conexiones con la Meseta

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este miércoles en Infiesto, y ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las políticas importantes, "desde la financiación autonómica hasta las infraestructuras", deben tener en cuenta "el inevitable impacto demográfico" del envejecimiento y "su repercusión en la cohesión territorial". Porque no cuesta lo mismo, ejemplificó, "prestar asistencia sanitaria a una población joven y concentrada, que a una población dispersa y envejecida como la asturiana".

Insistió el presidente regional en que son necesarias políticas "con una visión amplia y que se sostengan en el medio y largo plazo". Y deslizó, sutilmente, reclamaciones históricas y "fundamentales" para la región como "la conexión de la autovía del Suroccidente, la reforma de la Nacional 634 o nuestra conexión con la Meseta".

Barbón recordó que "el reto demográfico no es un problema particular de Asturias, ni de una comunidad autónoma, sino es un problema de Estado que exige medidas de Estado". Pero no quiso dejar pasar por alto las medidas que desde el Principado se han puesto en marcha en los últimos años.

Dibujó en su intervención una Asturias que "cree y crece", y que tiene "plena confianza en sus posibilidades". "Cuando yo llegué a la Presidencia se decía que era un destino inexorable, entre otros, bajar del millón de habitantes. Lo cierto es que nos alejamos de esa barrera psicológica y yo espero que la dejemos atrás para siempre. Y es que hay más personas, cada vez más personas, que deciden vivir en Asturias, que deciden trabajar en Asturias", explicó.

La atracción de Asturias

La región atrae a nuevos pobladores de otras comunidades, "muchas de Madrid", y de otros países. "Vengan de donde vengan serán bienvenidas", aseguró Barbón, para quien una de las razones para elegir el Principado como residencia es, sin duda, su paisaje. Una belleza preservada "por decisiones políticas de gobiernos de Asturias, que mientras en otras comunidades permitían la rapiña urbanística de acabar con todo, aquí, por ejemplo, tenemos la costa mejor conservada de España. También nuestra condición de refugio climático".

El presidente regional habló también de la gratuidad de la educación que se extenderá en septiembre a todos los cursos, desde los 0 años hasta la universidad. "Con frecuencia es verdad que identificamos el reto demográfico con despoblación de los consejos de los municipios rurales. Pero hay más. Abarcan muchas otras cuestiones. Por ejemplo, el descenso del número de habitantes global o el envejecimiento, que sin duda, hay que decirlo, tiene una repercusión enorme en el coste de los servicios públicos", afirmó.

En esta línea, Barbón destacó la ley de Impulso Demográfico, las ayudas a la natalidad, las desgravaciones a través de la "vía fiscal asturiana" o el reciente Pacto por el Medio Rural. "Somos la primera comunidad autónoma de España que firma un pacto con el medio rural. Estamos en un camino, pero no es suficiente", reconoció.

Barbón reclamó medidas con una visión más global y advirtió que la "involución está intentando adueñarse del mundo rural". Por ello, llamó a "sembrar y extender la esperanza". A desarrollar "proyectos y certezas, estimular innovación, favorecer agricultura y ganadería" para devolver al campo "la confianza en el porvenir, convertirlo en protagonista del cambio". Porque, añadió Barbón, las administraciones deben afrontar el desafío de "redoblar la cumplicidad con el medio rural".