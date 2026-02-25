Blindaje total al centro cultural de Rodrigo Cuevas para la visita de Pedro Sánchez: "El futuro del sector agroalimentario depende de jóvenes y mujeres", advierte la secretaria de Agricultura

La Secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, ha señalado esta mañana en Infiesto que el “futuro del sector agroalimentario depende de los jóvenes y de las mujeres”. García ha inaugurado la European Rural Youth Forward Conference 2026, un encuentro europeo que pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente. Cuenta con la financiación de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa y del programa Erasmus.

En este contexto está prevista la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aprovechará la cita europea para presentar sus segundo plan estratégico con medidas contra el despoblamiento.

Begoña García ha destacado el relevo generacional como “fundamental” para el futuro del campo. Y también ha señalado tres problemas que se han detectado: las dificultades en el acceso a la tierra, a la financiación y a la formación.

Algo que en el Gobierno central quieren combatir , dijo, con un apoyo sin condiciones.

“Acompañar a los jóvenes no es una opción, es una obligación”, dijo. “Queremos que el medio rural sea una opción", agregó.

El encuentro europeo se desarrolla en medio de gran expectación en Infiesto por la presencia de Pedro Sánchez, que de paso conocerá La Benéfica, el singular espacio cultural promovido por el artista Rodrigo Cuevas y que acoge todos los actos.

Vecinos de la plataforma Salvemos Peñamayor se han concentrado ante el centro cultural, fuertemente custodiado por una amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

En Infiesto hay un gran número de alcaldes asturianos, además de miembros del Gobierno regional como el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el director de Reto Demográfico, Marcos Niño.

Sánchez estará acompañado por el presidente asturiano, Adrián Barbón, y la ministra Sara Aagesen.

Al llegar a Infiesto, el presidente Barbón se ha acercado a saludar a los vecinos que se manifiestan para evitar que se concedan permisos mineros de investigación en Peñamayor.