Ni Cudillero, ni Bulnes: el pueblo de cuento donde se pueden visitar las casas de los tres cerditos y es el más alto de toda España

Las casas de paja, madera y ladrillo de los tres cerditos existen. Y están situadas en un pueblo de cuento de casitas blancas situado en el punto más alto de la Península Ibérica. Y para rematar el paseo: una tapa de jamón. Por su altura, este lugar en el sur de España es conocido por su aire fresco y limpio con el que se curan sus afamados jamones. Está en Granada y se llama Trevélez.

"El término municipal de Trevélez forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada y se ubica en su vertiente sur. Siendo el municipio más alto de la Peninsula Ibérica, se encaja en las laderas del Mulhacén y disfruta de un aire fresco y limpio con el que se curan sus afamados jamones". Así describe la página del Ayuntamiento este pueblo que se ha popularizado en redes sociales por ser el lugar donde se pueden visitar las casas de los tres cerditos.

Se ha convertido en un lugar de visita obligada para las familias. La cuenta de viajes y planes con niños "Papis viajeros" ha compartido su visita a Trévelez y cuentan dónde está cada casa de cuento.

La de paja, en calle Pista Barrio Medio se encuentra en el Barrio Bajo, junto a la Fuente del Jamón.

La de madera, en la plaza del Barrio Medio.

Y la de piedra, en calle Charquillo (Barrio Alto), con unas vistas increíbles.

"Puedes hacer el recorrido andando desde el Barrio Bajo hasta el Alto. Las cuestas son pronunciadas, sí… pero te entretienes con las diferentes figuras que te vas encontrando y con la belleza del pueblo, que enamora", aseguran.

En Tréverez se puede disfrutar de unas vistas preciosas e inmejorables del paisaje, así como de la característica arquitectura típica de la Alpujarra, casas perfectamente adaptadas a lo quebrado del terreno y a la climatología de la zona, que se ordenan en estrechas calles.