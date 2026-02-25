El drama de un hostelero asturiano por el argayo que bloquea el acceso al pueblo de Viegu: "Perdemos a nuestros clientes"

El enorme argayo que el pasado 15 de febrero sepultó la principal carretera de Viegu (PO-2), parroquia del concejo de Ponga, está provocando un creciente malestar entre los vecinos de la zona, que se ven obligados a alterar sus planes y rutinas a causa del desprendimiento de tierras.

La carretera permanece totalmente cortada, y es, en estos momentos, el único derrumbe de los muchos registrados en Asturias en los últimos días que impide por completo la circulación. La situación está teniendo un impacto directo en la vida cotidiana y en la actividad económica del entorno.

Impacto en negocios y vecinos

“Tenemos una gran afectación. Muchos clientes de la zona, especialmente de Viegu, no pueden venir”, explica Gabriel Iglesias, gerente del Hotel Puente Vidosa, situado en Vidosa, un caserío perteneciente a la parroquia de San Ignacio, en pleno desfiladero de los Beyos. Iglesias, que también gestiona apartamentos turísticos y actividades de multiaventura, mantiene abierto un bar que funciona como punto de encuentro habitual para los vecinos de Viegu, una parroquia de alrededor de medio centenar de habitantes, muchos de ellos ganaderos.

El argayo en la carretera de Viegu, en Ponga / LNE

El corte de la carretera ha complicado enormemente los desplazamientos. En condiciones normales, el trayecto entre Viegu y Vidosa apenas lleva diez minutos en coche, ya que la distancia entre ambos núcleos es de unos cinco kilómetros. Sin embargo, la alternativa actual obliga a circular por la N-625 y realizar un largo rodeo por la AS-161, pasando por San Juan de Beleño, un recorrido que puede prolongarse casi una hora.

“Estamos perdiendo clientes; los vecinos no bajan al estar la carretera cortada. Nos llaman muchos preguntando si estamos abiertos, pero al final desisten de venir”, señala Iglesias. El hotel, que existe desde la década de 1940, ya tenía actividad comercial desde finales del siglo XIX, cuando en 1890 funcionaba en el mismo enclave una tienda de ultrtramarinos. “Es una faena para nosotros y repercute en el pueblo”, añade el empresario, que en esta época del año, considerada temporada baja, mantiene a cuatro empleados en plantilla (unos catorce en temporada alta).

Sin cobertura ni conexión a internet

A los problemas de acceso se suma la falta de cobertura móvil e internet en la zona de Vidosa. “Solo teníamos servicio de Movistar, pero el repetidor se estropeó y no hay manera de que lo arreglen. Llevamos así ocho meses y nadie nos hace caso”, denuncia Iglesias. Ante la falta de soluciones, el empresario se ha visto obligado a instalar por su cuenta una antena parabólica para poder disponer de conexión a la red.