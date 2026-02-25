Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Evacuado de los Picos de Europa un esquiador de travesía que sufrió una fuerte caída, al que hubo que acceder de noche a través de la nieve

Sufría un traumatismo costal que le impedía continuar, y no se pudieron utilizar medios aéreos por el fuerte viento

Los rescatadores en plena travesía para llegar al esquieador herido.

Los rescatadores en plena travesía para llegar al esquieador herido. / 112 Cantabria

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El equipo de rescate del Gobierrno de Cantabria y el GREIM de la Guardia Civil rescataron a un esquiador de travesía accidentado en el entorno de Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa. Llegaron hasta él en la tarde de este martes y pernoctaron en el refugio para proceder a su evacuación en la mañana de este miércoles.

Un alertante dio aviso del retraso en el regreso del afectado. El 112 Cantabria intentó ponerse en contacto con la víctima sin éxito, por lo que se movilizó a una médico y dos rescatadores del equipo de rescate autonómico y a agentes del GREIM.

Inicio del operativo para bajar hasta El Cable.

Inicio del operativo para bajar hasta El Cable. / 112 Cantabria

Posteriormente, se consiguió establecer comunicación con la víctima, que refirió que había sufrido una caída a las 13 horas del martes y tenía un fuerte dolor costal que le dificulta la progresión. Por la cercanía del ocaso, los efectivos acudieron al lugar por tierra, ante la imposibilidad de contar con medios aéreos.

Para facilitar el operativo, el personal de Cantur mantuvo abierto el teleférico de Fuente Dé, procurando una subida más rápida de los equipos de rescate hasta la estación superior. Desde ahí, por nieve y de noche, accedieron a pie hasta el punto en el que se encontraba el afectado.

El primer grupo en llegar fue el del GREIM, que asistió al esquiador hasta su llegada a Cabaña Verónica. Con los recursos del Gobierno en zona, la médico atendió al herido del traumatismo costal que sufría y se decidió pernoctar en el refugio para proceder a un rescate más seguro por la mañana.

Un momento del reescate.

Un momento del reescate. / 112 Cantabria

Con la luz del sol, se organizó el operativo de evacuación, que no pudo contar con el helicóptero en la zona alta por el fuerte viento. El grupo descedió desde Cabaña Verónica hasta Fuente Dé a pie, trayecto que el afectado pudo realizar por sí mismo, tras administrársele analgesia.

Noticias relacionadas

Desde la estación inferior, el esquiador pudo ser evacuado por la aeronave de rescate, que le ha llevado hasta el Aeropuerto "Seve Ballesteros" de Santander bajo supervisión facultativa. Allí esperaba una ambulancia del 061 que trasladó al herido hasta el Hospital Universitario de Valdecilla, donde recibió asistencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  3. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  4. La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
  5. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
  6. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  7. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  8. Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina

La viuda de Franco, la asturiana Carmen Polo, ofreció ayuda a los golpistas, según las llamadas de la esposa de Tejero la noche del 23-F

La viuda de Franco, la asturiana Carmen Polo, ofreció ayuda a los golpistas, según las llamadas de la esposa de Tejero la noche del 23-F

Drones, helicópteros y el famoso Falcon: crónica de la visita relámpago (y fuertemente vigilada) de un esbelto Pedro Sánchez a Asturias

Drones, helicópteros y el famoso Falcon: crónica de la visita relámpago (y fuertemente vigilada) de un esbelto Pedro Sánchez a Asturias

Evacuado de los Picos de Europa un esquiador de travesía que sufrió una fuerte caída, al que hubo que acceder de noche a través de la nieve

Evacuado de los Picos de Europa un esquiador de travesía que sufrió una fuerte caída, al que hubo que acceder de noche a través de la nieve

Indignados en Vox con la visita de Pedro Sánchez a Asturias y con "Barbón haciéndole el caldo gordo"

Indignados en Vox con la visita de Pedro Sánchez a Asturias y con "Barbón haciéndole el caldo gordo"

50 millones de euros de inversión para el aeropuerto de Asturias: todas las actuaciones (que incluyen un nuevo "aparcamiento en altura")

50 millones de euros de inversión para el aeropuerto de Asturias: todas las actuaciones (que incluyen un nuevo "aparcamiento en altura")

El informe clasificado del CNI que relata el papel crucial del asturiano Sabino Fernández Campo durante el 23-F: doce horas desesperadas en La Zarzuela (pero sin su famosa frase)

El informe clasificado del CNI que relata el papel crucial del asturiano Sabino Fernández Campo durante el 23-F: doce horas desesperadas en La Zarzuela (pero sin su famosa frase)

Adrián Pumares (Foro) lamenta que la visita de Pedro Sánchez a Asturias no deje "medidas concretas" para la región

Adrián Pumares (Foro) lamenta que la visita de Pedro Sánchez a Asturias no deje "medidas concretas" para la región

Vox cuestionará en la Junta las ayudas al "lavado de cerebro" de la Igualdad y el plan del "farfullo" del asturiano: “Ni un euro más para cebar a la bestia”

Vox cuestionará en la Junta las ayudas al "lavado de cerebro" de la Igualdad y el plan del "farfullo" del asturiano: “Ni un euro más para cebar a la bestia”
Tracking Pixel Contents