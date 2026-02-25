Evacuado de los Picos de Europa un esquiador de travesía que sufrió una fuerte caída, al que hubo que acceder de noche a través de la nieve

El equipo de rescate del Gobierrno de Cantabria y el GREIM de la Guardia Civil rescataron a un esquiador de travesía accidentado en el entorno de Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa. Llegaron hasta él en la tarde de este martes y pernoctaron en el refugio para proceder a su evacuación en la mañana de este miércoles.

Un alertante dio aviso del retraso en el regreso del afectado. El 112 Cantabria intentó ponerse en contacto con la víctima sin éxito, por lo que se movilizó a una médico y dos rescatadores del equipo de rescate autonómico y a agentes del GREIM.

Inicio del operativo para bajar hasta El Cable. / 112 Cantabria

Posteriormente, se consiguió establecer comunicación con la víctima, que refirió que había sufrido una caída a las 13 horas del martes y tenía un fuerte dolor costal que le dificulta la progresión. Por la cercanía del ocaso, los efectivos acudieron al lugar por tierra, ante la imposibilidad de contar con medios aéreos.

Para facilitar el operativo, el personal de Cantur mantuvo abierto el teleférico de Fuente Dé, procurando una subida más rápida de los equipos de rescate hasta la estación superior. Desde ahí, por nieve y de noche, accedieron a pie hasta el punto en el que se encontraba el afectado.

El primer grupo en llegar fue el del GREIM, que asistió al esquiador hasta su llegada a Cabaña Verónica. Con los recursos del Gobierno en zona, la médico atendió al herido del traumatismo costal que sufría y se decidió pernoctar en el refugio para proceder a un rescate más seguro por la mañana.

Un momento del reescate. / 112 Cantabria

Con la luz del sol, se organizó el operativo de evacuación, que no pudo contar con el helicóptero en la zona alta por el fuerte viento. El grupo descedió desde Cabaña Verónica hasta Fuente Dé a pie, trayecto que el afectado pudo realizar por sí mismo, tras administrársele analgesia.

Desde la estación inferior, el esquiador pudo ser evacuado por la aeronave de rescate, que le ha llevado hasta el Aeropuerto "Seve Ballesteros" de Santander bajo supervisión facultativa. Allí esperaba una ambulancia del 061 que trasladó al herido hasta el Hospital Universitario de Valdecilla, donde recibió asistencia.