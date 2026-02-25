Expectación y una pizca de reivindicación en Infiesto con la visita de Pedro Sánchez: "Ver al presidente lo veremos una vez en la vida, aunque sea de lejos"

Mucha expectación y una pizca de reivindicación. Estos han sido los ingredientes de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Infiesto para presentar su nuevo plan estatal para luchar contra el reto demográfico. Los vecinos de la localidad han arropado al jefe del Ejecutivo en una visita “insólita”, pero poco anunciada que sirvió, sin embargo, para poner el foco en reivindicaciones importantes.

“Es una alegría, ver al presidente lo veremos una vez en la vida”, comentaron emocionadas María Eugenia Alonso y Ana Isabel Rivera mientras esperaban la llegada de Pedro Sánchez y Adrián Barbón. Las dos vecinas se enteraron el martes, pero no dudaron en acercarse: “Nada más que me enteré lo dije, que me tiraba a la calle a verlo, aunque fuera de lejos”, reconoció Alonso.

En primera fila se situaron también desde primera hora los trabajadores y usuarios de la residencia de mayores, que disfrutaron de una ubicación privilegiada al encontrarse la instalación justo enfrente de La Benéfica. “Nunca un presidente vino aquí, es un día especial”, comentó emocionada Silvina Fresno, de 91 años.

Al presidente le pediría “que sea bueno con los españoles”, aunque “no sé si podré verlo”. No se equivocaba mucho Fresno. Pedro Sánchez llegó a Infiesto poco antes del mediodía y entró directamente a La Benéfica. “Ni se acercó”, lamentaron los vecinos que llevaban casi una hora esperando y que tuvieron con conformarse con verlo a lo lejos.

Barbón, fotos y compromisos

La distancia establecida por la seguridad de Pedro Sánchez la suplió, con creces, Adrián Barbón. El presidente del Principado no dudó en acercarse a hablar con los vecinos que estuvieron toda la mañana esperando y con la plataforma contra la investigación minera de Peñamayor, que se congregó en Infiesto para exigir la cancelación de los permisos. "Esto lleva una tramitación y no se pueden cometer errores jurídicos. Está haciéndose como se debe de hacer, hacedme caso", defendió el jefe del Ejecutivo, quien les pidió "confiar".

Barbón se fotografió, tanto a la entrada como a la salida, con todo aquel que se lo pidió. Los hermanos Daira y Dairon Arias fueron dos de los afortunados. Cubanos de nacimiento, llevan en Asturias cuatro meses, algo de lo que se alegró el presidente. “Nuestros antepasados eran de aquí y nos sentimos como en casa”, reconocieron. Vecinos de la misma calle que el centro cultural, no dudaron en acercarse a ver a ambos presidentes.

También Ahinara Lobeto y Marco Zarabozo consiguieron una foto con el presidente regional. “Nos hubiera gustado hacernos una foto con Pedro Sánchez, pero otra vez será”, afirmaron. Incluso el pequeño Leo Rodríguez, de 2 años, se fue con su fotografía.

Y, por supuesto, las trabajadoras de la residencia de mayores, quienes también aprovecharon para trasladarle a Barbón su reivindicación de que las técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería sean reconocidas en el grupo C1. El presidente se comprometió a “mirarlo, dijo que no sabía que estaba funcionando así la cosa. Nos preguntó si lo llevaba Función Pública o quién”.