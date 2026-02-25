El Gobierno central sigue la senda de Asturias y anuncia que prohibirá la venta de las bebidas energéticas a menores de 16 años

El Gobierno central sigue la senda de Asturias en lo concerniente a la pretensión de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que prevé impulsar una normativa.

El consumo de bebidas energéticas en España ha experimentado un fuerte crecimiento, sobre todo entre los adolescentes. Cuatro de cada diez estudiantes de entre 14 y 18 años las bebe habitualmente, pese a que tienen una gran cantidad de estimulantes, cafeína y azúcares, por lo que pueden provocar alteraciones en el sueño, en el comportamiento o trastornos cardiovasculares.

En Asturias, la Junta tiene pendiente el debate y eventual aprobación de un proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de octubre, que fija la edad mínima de compra en los 16 años.

Mientras tanto, Galicia ya ha elevado ese límite hasta los 18. Esta disonancia entre territorios fronterizos: "Un chaval de 17 años podrá comprar una bebida energética en Asturias, pero no en Galicia, a pocos kilómetros de distancia”, critican la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) y la de distribución ANGED.

Un texto "pionero" que ya no lo es tanto

El texto enviado por el Gobierno asturiano se presentaba como "pionero en España", junto con el de Galicia. El Ejecurtivo añadía que "solo tres países de la Unión Europea –Polonia, Lituania y Letonia- han legislado esta misma prohibición".

Entre otras medidas, el proyecto de ley del Principado establece que los comercios tendrán obligación de colocar estos productos en zonas acotadas, y tanto las tiendas como los establecimientos hosteleros deberán comprobar la edad de los compradores. Además, las máquinas expendedoras tendrán un sistema de verificación de edad.

Respecto a las sanciones, se equiparan a las ya existentes para el consumo y venta de tabaco y alcohol, excepto en el tramo superior, que hace referencia a las muy graves. La imposición de multas a menores de 16 años que cometan una infracción será excepcional y siempre se dará prioridad a las medidas educativas o preventivas, siguiendo los principios de proporcionalidad y finalidad pedagógica.

Sanciones de hasta 100.000 euros

El tipo de penalización oscila desde el apercibimiento y las multas de hasta 600 euros (infracciones leves), hasta pagos de 10.000 euros (infracciones graves) y el posible cierre de establecimientos (infracciones muy graves). Este último tipo de penalización se aplicará a casos de venta y distribución a gran escala, que pueden castigarse con hasta 100.000 euros.

La norma se ha elaborado con un proceso participativo en el que han intervenido varias áreas de la Administración autonómica por su carácter transversal, así como padres y madres, profesionales sanitarios, docentes, estudiantes, organizaciones juveniles y sindicatos.

El Gobierno de Asturias considera que la proliferación de las bebidas energéticas y su creciente consumo entre menores de 16 años plantea un grave problema de salud pública que obliga a impulsar una ley para evitar daños.

La norma española

En el caso de la norma española anunciada esta mañana por el ministro Bustinduy, también prohibirá la venta de las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros a los mayores de 18 años, según ha explicado el ministro en Barcelona, antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, organización que combate la obesidad infantil.

Aún no está decidido si esta normativa se aprobará de forma autónoma o formará parte de la limitación de la publicidad de alimentos no saludables infantiles que Bustinduy también quiere impulsar, según fuentes de su departamento.

No obstante, conviene recordar que no siempre los deseos de los ministros de Consumo llegan a hacerse realidad. El antecesor de Bustinduy, Alberto Garzón, también intentó, en la pasada legislatura, vetar los anuncios de alimentos como el chocolate, las galletas o los helados dirigidos a menores, con el fin reducir los altos índices de obesidad infantil, pero no lo consiguió porque los ministerios de Agricultura e Industria vetaron su Real Decreto, haciéndose eco de las peticiones de las empresas afectadas. Algo similar podría suceder con las bebidas energéticas y, de nuevo, con la regulación de la publicidad, teniendo en cuenta, además, que el Gobierno no cuenta con sólidos apoyos parlamentarios, si la normativa tiene que ser aprobada en las Cortes.

Pero, en un contexto tan complicado, Bustinduy sí ha logrado, por ahora, aprobar un decreto sobre comedores que proporciona una alimentación saludable en los colegios y prohíbe la bollería industrial y las bebidas energéticas en ámbitos educativos. Y está estudiando hacer lo mismo con la alimentación que se sirve en hospitales, residencias de mayores y otras instalaciones públicas donde, por ejemplo, Consumo prevé limitar la oferta de alimentos ultraprocesados, cuyo consumo se ha triplicado en los últimos 30 años.

El barómetro elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) y difundido la semana pasada señala que el 25% de los españoles consume bebidas energéticas unas dos veces por semana de media. Y que casi la mitad (el 49%), las consumen al menos una vez al día y el 47% las mezclan regularmente con alcohol, lo que incrementa los riesgos para la salud.