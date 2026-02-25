El HUCA exhibe su liderazgo en cirugía reconstructiva de extremidades, con más de 200 casos complejos al año

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) consolida su liderazgo en cirugía reconstructiva avanzada de extremidades, con más de 200 procedimientos anuales de máxima complejidad, muchos de ellos derivados desde otros hospitales. De este modo, se sitúa entre los centros de referencia del Sistema Nacional de Salud en el abordaje integral de patologías musculoesqueléticas complejas.

La organización del XV Congreso Nacional de Fijación Externa y Cirugía Reconstructiva (SEFEX-CR) que se celebrará en el complejo sanitario ovetense mañana y pasado, con más 300 profesionales inscritos procedentes de todo el país, sitúa al hospital asturiano como "punto de encuentro para la innovación y el avance en el tratamiento de las patologías más complejas del aparato locomotor", subraya David Alonso Álvarez, traumatólogo del HUCA y presidente del comité organizador del Congreso SEFEX-CR 2026.

El Servicio de Traumatología ha experimentado en los últimos años un avance significativo en volumen de actividad, especialización e implantación de protocolos multidisciplinares, lo que le ha permitido ampliar su cartera asistencial.

Grandes defectos óseos

La cirugía reconstructiva permite la reconstrucción de grandes defectos óseos, la corrección de deformidades complejas en pacientes pediátricos y adultos, la cirugía multinivel en patologías neurológicas, y estrategias avanzadas de salvamento de extremidades.

Para ello, se manejan técnicas como las siguientes:

Osteogénesis por distracción. Este procedimiento permite generar hueso nuevo mediante la separación progresiva y controlada de fragmentos óseos.

Transporte óseo con fijación externa circular. Consiste en desplazar gradualmente un segmento de hueso a lo largo del eje del miembro para rellenar defectos estructurales utilizando dispositivos externos de alta precisión.

Estrategias combinadas de estabilización interna y externa. Integran implantes como placas o clavos intramedulares junto con sistemas externos para optimizar la estabilidad mecánica y favorecer la consolidación en escenarios de máxima complejidad.

Otro de los pilares del crecimiento del Servicio de Traumatología del HUCA es la mejora de su capacidad para abordar la infección osteoarticular persistente, que incluye pseudoartrosis sépticas y complicaciones infecciosas tras fracturas o cirugía previa.

El hospital también ha incorporado programas avanzados de osteointegración en amputación, una técnica que se aplica en muy pocos centros de España y que está dirigida a pacientes que han sufrido amputaciones mayores y presentan limitaciones con prótesis convencionales.

Coordinación multidisciplinar

La complejidad de estos procedimientos exige una coordinación estructurada con otros servicios como Cirugía Plástica, Rehabilitación, Enfermedades Infecciosas, Anestesiología, UCI, Cirugía Vascular, Radiología y Microbiología.

Además, la superespecialización de los equipos de enfermería en el manejo de fijadores externos, curas complejas y seguimiento ambulatorio prolongado constituye un elemento clave en la reducción de complicaciones y en la optimización de los resultados.

En España, este tipo de cirugía se concentra en centros como el Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona), el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).

En este contexto, el HUCA se posiciona como uno de los centros con mayor desarrollo técnico en el norte de España, tanto por volumen de actividad como por integración asistencial y proyección científica.