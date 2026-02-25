Indignados en Vox con la visita de Pedro Sánchez a Asturias y con "Barbón haciéndole el caldo gordo"

“No se puede venir a dar lecciones sobre el futuro del medio rural cuando se está asfixiando a quienes quieren trabajar en él”, ha criticado la portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, de la visita este miércoles a Asturias del presidende del gobierno de España, Pedro Sánchez. Éste ha estado en Infiesto (Piloña), donde la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. El documento incluye medidas para atraer y retener población en el medio rural a través de distintas acciones transversales en el sector primario, educación, transporte...

Para López la visita de Pedro Sánchez a Asturias se trata de “un nuevo ejercicio de propaganda socialista sin soluciones reales para el medio rural o la crisis demográfica”. Al tiempo, ha criticado a Adrián Barbón: “Es indignante ver al Presidente del Principado haciéndole el caldo gordo a Pedro Sánchez mientras Asturias sigue perdiendo población y oportunidades”. Y ha pedido explicaciones sobre el desarrollo de la ley de Impulso Demográfico aprobada por los socialistas en Asturias: "¿Llega (la estrategia nacional) dos años tarde o no está sirviendo para nada la ley, que fue un fraude y una cortina de humo”.

Problemas en las ayudas por incorporación al campo

Más críticas. La diputada no ve bien que Sánchez "hable ahora de relevo generacional y de apoyo a los jóvenes mientras los propios socialistas en Asturias han dejado fuera a casi 100 ganaderos de las ayudas para incorporarse a la actividad agroganadera por falta de presupuesto. No se puede venir a dar lecciones sobre el futuro del medio rural cuando se está asfixiando a quienes quieren trabajar en él”.

Y recordó que Pedro Sánchez, como miembro del Consejo Europeo, ha respaldado el acuerdo con Mercosur, que a juicio de Vox perjudica gravemente al sector primario español. “Hablan de defender el campo mientras apoyan acuerdos que ponen en riesgo a nuestros productores”, ha subrayado.

Acto de marketing para URA

Por su parte, Unión Rural Asturiana (URA) ha criticado también el acto en Infiesto. "Es una vergüenza que tanto Barbón como Sánchez hablen de jóvenes y relevo habiendo rechazado la incorporación de las 93 personas en lista de espera en el plan de incorporaciones 2025", dijo Borja Fernández, coordinador de la organización agraria, que ha tachado de "acto de marketing" la presentación de la estrategia demográfica. "Es un intento desesperado del Gobierno nacional y autonómico de recuperar el voto rural ante un claro cambio de tendencia debido al abandono al que han sometido al sector durante estos años.

Apunta Fernández que el "declive" del campo asturiano "no es debido a ninguna maldición bíblica, es la consecuencia de años de políticas erróneas acompañadas de personas al mando con nulos conocimientos de los problemas del sector". Critica la gestión del Gobierno regional, "que hace tiempo que ha demostrado no estar a la altura" y reclama "una apuesta clara reflejada en convocatorias y presupuestos, no es anuncios vacíos que siempre se quedan en nada".