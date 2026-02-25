La ley asturiana contra la venta de bebidas energéticas a menores mantiene su horizonte para entrar en vigor en verano

Convocatoria-IU cree que no habrá impedimento para que pueda estar en vigor en verano la ley de bebidas energéticas que tramita el parlamento asturiano, y que prohibe la venta a menores de 16 años, pueda estar en vigor en verano, manteniendo el plazo inicialmente estimado. Dos hechos han sucedido por el camino desde que la norma elaborada por el Gobierno inició el trámite parlamentario. Por un lado, se elevará una consulta a la Unión Europea para que determine su la regulación tiene incidencia en el mercado interior; por otro, hoy mismo ha anunciado el Ejecutivo central su intención de regular en el ámbito estatal este producto.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Dolores Carcedo, infirmó este miércoles de que la ponencia parlamentaria sobre esta ley ya ha terminado sus trabajos, pero que se elevaría el texto al Pleno cuando se complete un trámite previo: la notificación a la Comisión Europea "por si la regulación pudiese influir en el mercado interior". Carcedo aseguró que ese era un trámite que se realiza "por prudencia y seguridad jurídica".

La pasada semana fue conocida una comunicación del Ministerio de Política Territorial que advertía de que si el trámite con la Comisión Europea fuese necesario y no se hubiese realizado, "la ley podría ser inaplicable", razón por la que los grupos parlamentarias han decidido elevar la consulta.

El plazo de Bruselas para responder es de tres meses, transcurridos los cuales la ley pasaría al Pleno para su debate. Fuentes de Convocatoria-IU aseguraron que, dado el plazo, se mantiene el objetivo de que la norma entre en vigor antes del verano.

Sobre el posible impacto de una regulación estatal, las mismas fuentes recalcaron que solo se ha producido un anuncio, sin concreción sobre el texto normativo. La discrepancia pudiese estar en la edad de aplicación. En Asturias se limitará la venta y consumo a menores de 16 años, misma edad que se plantea el Ejecutivo central. Otra comunidad que ha regulado estas bebidas es Galicia, que fija el límite en los 18 años.