La ministra Aagesen, en Infiesto: “El medio rural se está transformando, los pueblos atraen a gente y un 10% ya son inmigrantes”

“El medio rural se está transformado”, proclamó este miércoles la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la presentación en Infiesto (Piloña) de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial del Gobierno de España. Un documento con más de 60 medidas de actuación para impulsar el relevo generacional en el mundo rural -con gran protagonismo de las iniciativas destinadas a hacer frente a la emergencia climática- y que recoge el testigo de la primera estrategia, que supuso, como recordó la Ministra, una inyección de más de 13.000 millones de euros. Aagesen ofreció las líneas básicas del documento en un acto que fue abierto por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y que cierra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Hay cambio de tendencia”, ha recalcado Aagesen en referencia a que se revierten las cifras siempre negativas hasta ahora de la población rural. “En décadas anteriores estábamos acostumbrados a que mujeres y jóvenes se fueran, pero hoy vemos cómo los pueblos atraen ya población. En el 80% de los municipios es así”, apuntó la vicepresidenta. También se refirió a la necesidad de contar con la inmigración: “Un 10% de la población rural son inmigrantes”.

La presentación de la nueva estrategia ha tenido lugar en “La Benéfica”, un espacio que es ejemplo de nuevas iniciativas que dinamizan los pueblos y tienen capacidad para convencer a los jóvenes de quedarse en ellos o emprender. De “privilegiado” calificó Aagesen el centro cultural piloñés, impulsado por el popular artista Rodrigo Cuevas. “Este espacio demuestra el poder de transformación, del resurgir del mundo rural pero conservando la esencia. Esta nueva estrategia va de eso, de defender el derecho a permanecer, a vivir en nuestros pueblos, que es una elección libre y digna”, afirmó. La Vicepresidenta aplaudió públicamente la iniciativa de Cuevas y el resto de compañeros, y quiso mostrar sus condolencias a la familia y amigos de Sergi Martí, impulsor de “La Benéfica” recientemente fallecido. “Con Rodrigo y Nacho (Somovilla), Sergi impulsó este proyecto basado en algo tan importante como es el socorro mutuo”.

No se olvidó Sara Aagesen de los jóvenes europeos presentes también en Infiesto, donde a primera hora se celebró la “European Rural Youth Forward Conference”, un “símbolo de esperanza y de futuro en Europa”.

La Vicepresidenta cerró su intervención desgranando en líneas generales el contenido de la nueva estrategia para el reto demográfico, para cuyo desarrollo pidió apoyo: “Esto es trabajo de todos. Es una hoja de ruta para cohesionar el territorio con innovación, digitalización, relevo generacional, integración de nuevos pobladores, vivienda, servicios básicos… Pero la equidad del territorio no se consigue solo desde el gobierno, sino con la cooperación de todas las administraciones”.

Y para concluir, una advertencia en positivo: “No hemos llegado a la meta, pero por primera vez hemos cambiado la tendencia”.