El número de incendios asciende a 33, y su extinción se complica debido al viento, sobre todo en el Oriente
Los fuegos más preocupantes se sitúan en Somiedo y Cangas de Onís
El número de incendios en la región ha subido a 33, de los cuales 26 están activos, 6 controlados y 1 estabilizado. Son 14 los concejos afectados. Los bomberos están encontrando dificultades para extinguirlos debido al viento reinante, especialmente en el Oriente asturiano, con rachas de más de 70 kilómetros por hora.
En Amieva hay dos fuegos activos, en Villaverde y en Vega de Sebarga, donde trabajan agentes de Medio Natural, bomberos del SEPA y una empresa forestal.
En Cangas de Onís hay cinco fuegos. Uno, controlado, afecta a Tarano y el Pico Cerru. En Llano de Con, la Brif de Tineo lucha contra un fuego activo. Hay otros dos fuegos controlados en Cuesta del Santu y La Estrada. Y en Nieda los bomberos del SEPA luchan contra un incendio activo.
En Llanes hay dos fuegos activos, en Llosa de Viango, vigilado por agentes de Medio Natural, y Porrúa, donde trabajan bomberos del SEPA y agente de Medio Natural. En Onís hay otro fuego activo en Bobia.
También en el Oriente, en el concejo de Piloña, hay fuegos activos en Porciles y Rozapen. Y en Ponga hay otros dos fuegos activos, en Beleño y Cazo, donde trabajan bomberos del SEPA, trabajadores de una empresa forestal y agentes del Medio Natural.
En las Cuencas, en concreto en Laviana, hay cinco incendios: Pico La Vara, controlado por los bomberos del SEPA; Acebal, activo; Mardana, también activo; Soto de Lorio, en pleno apogeo; y Los Tornos, controlado. Hay otros cuatro en Lena: tres activos en Flor de Acebos, Armada y Columbiello, y uno controlado en Pajares. Mieres sufre otros cuatro, todos activos, en El Cabanin, Tablado, Urbies y Turón. Y en San Martín del rey Aurelio hay otro en Santa Bárbara, activo.
Frente más intenso en Somiedo
Uno de los incendios más preocupantes es el que afecta a La Falguera, en el parque de Somiedo. En este fuego activo trabajan bomberos del SEPA, con un helicóptero de extinción, la BRIF Tineo y una empresa forestal.
Ya en el Occidente, en Cangas del Narcea siguen activos los de Porciles/Ridea y Besullo. El de La Mesa, en Grandas de Salime, está estabilizado. Finalmente en Valdes hay uno en La Espiniella, activo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina