Oportunidad inmobiliaria en Posada de Llanes: casa con 2.300 metros de parcela para reformar

El mercado inmobiliario asturiano continúa ofreciendo perfiles muy diferenciados según ubicación y tipología. Desde conjuntos rurales con amplias parcelas y posibilidades de desarrollo turístico en el oriente, hasta viviendas exclusivas reformadas en el centro de la capital, la oferta actual combina oportunidades de inversión con propiedades listas para entrar a vivir en enclaves estratégicos.

Vivienda tradicional con cuadra y edificaciones auxiliares en Posada de Llanes

Casa en Posada de Llanes / tucasa.com

En Posada de Llanes, capital del concejo de Llanes, se encuentra esta propiedad independiente que sale al mercado por 220.000 euros. El conjunto está formado por una casa de 180 metros cuadrados construidos, cuadra y varias construcciones auxiliares (como penduz y tejavanas), todo ello enclavado en una parcela de 2.300 metros cuadrados.

La vivienda, orientada al sur, requiere reforma integral, lo que abre la puerta a un proyecto de rehabilitación con múltiples posibilidades. Su amplitud exterior y la configuración de las edificaciones permiten plantear desde una residencia habitual con amplios espacios ajardinados hasta un negocio de alojamiento rural o turístico, especialmente por su proximidad al enlace con la Autovía del Cantábrico (A-8).

El precio por metro cuadrado, situado por debajo de la media de la zona, refuerza su atractivo para perfiles inversores o compradores que buscan desarrollar un proyecto personalizado en uno de los concejos con mayor tirón turístico del norte de España.

Más fotografías e información de venta de casa en Posada de Llanes, Llanes, Consejo a través del siguiente formulario:

Ático reformado con terraza de más de 20 metros en la calle Uría de Oviedo

Ático en Uría, Oviedo / tucasa.com

La segunda propuesta cambia completamente de registro y se sitúa en pleno centro de Oviedo, en la emblemática calle Uría, junto al entorno del Parque de San Francisco. Este ático reformado se ofrece por 480.000 euros y dispone de 143 metros cuadrados construidos, tres dormitorios, dos baños y una terraza descubierta de más de 20 metros cuadrados con vistas a la ciudad.

La vivienda ha sido reformada con materiales de alta gama y presenta una distribución contemporánea: amplio salón-comedor con gran cristalera, cocina equipada con isla central y electrodomésticos integrados, suelos de Porcelanosa y dormitorios con armarios empotrados. El dormitorio principal cuenta con baño en suite y zona de vestidor.

El edificio, construido en 1965, dispone de servicios centrales, conserje y dos ascensores, además de accesibilidad sin barreras arquitectónicas. La orientación este-oeste garantiza luminosidad tanto por la mañana como por la tarde, uno de los aspectos más valorados en este tipo de inmuebles urbanos.

Todos los detalles de venta de ático con terraza en Parque San Francisco-Uría, Oviedo en el siguiente formulario:

Noticias relacionadas

Estas dos propiedades reflejan las dos caras del mercado inmobiliario asturiano. Mientras en Posada de Llanes se abre una oportunidad para desarrollar un proyecto residencial o turístico en un entorno natural privilegiado, en la calle Uría de Oviedo se presenta una vivienda exclusiva, reformada y lista para disfrutar en la principal arteria de la ciudad. Dos propuestas muy distintas en precio y concepto, pero representativas del dinamismo y la variedad que caracterizan actualmente al mercado regional.