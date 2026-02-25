Al PP le parece un parche el plan del Principado contra el atasco de la dependencia: "Barbón actúa a remolque del caos"

La diputada y portavoz adjunta del PP Beatriz Polledo denunció ayer que el Gobierno del socialista Adrián Barbón «lleva más de siete meses» con los trámites de la dependencia «paralizados» y criticó que el Ejecutivo autonómico presente ahora un plan de choque pese a «haber negado durante meses la existencia de un colapso». Polledo aseguró que la respuesta del Principado llega «tarde» y como consecuencia de la información recabada y denunciada por el grupo parlamentario popular que, sostiene, evidenciaron retrasos y expedientes fuera del circuito administrativo.

Según la diputada popular, el plan anunciado por la consejería equivale a un «Plan A Remolque» o un «Plan Engaño», en palabras de la formación. Polledo sostiene que se produce como resupuesta tras la aparición de datos que apuntarían a «expedientes sin registrar», «personas fuera del sistema» y una espera media que se situaba en «récord histórico», con «casi quince meses» para la resolución de los procedimientos. El PP señaló que ya venía trasladando estas alertas en varias comparecencias parlamentarias y reprocharon a la Consejera Marta del Arco haber negado la situación en ese periodo.

Polledo indicó que lo «grave» no sería solo el atasco, sino «haberlo negado» mientras las familias aguardaban la tramitación. Por ello, reclamó aclaraciones sobre cómo se permitió la situación, quién tomó las decisiones y por qué se sostuvo que el sistema estaba «normalizado» cuando, según los populares, no lo estaba. También insistió la diputada del PP en que la reacción del Gobierno no obedece a una planificación previa, sino a que «ya no puede seguir ocultándolo», tras lo que califican como un «escándalo» destapado por su iniciativa parlamentaria.

El PP denuncia además que, según la documentación solicitada, algunos informes del Gobierno reconocen expresamente la «imposibilidad de cumplir con el procedimiento» para la implantación de la historia social única dentro del criterio establecido en el decreto regulador. Estos inconvenientes estarían vinculados a la implantación del sistema informático gestor.

Según el Partido Popular, el Principado reconoce en informes internos que determinadas fases del trámite deben «adaptarse» a las limitaciones técnicas del programa informático.

Ante esta discrepancia, el PP alerta de que la situación ha podido tener efectos directos sobre la gestión, al constar en los informes «la suspensión del registro de solicitudes, la alteración del orden de tramitación y ajustes en fases del procedimiento por condicionantes del sistema», además de cambios en el tratamiento de la retroactividad.

Desigualdad de trato

La formación añade que también se ha priorizado la organización de las valoraciones atendiendo a criterios logísticos como proximidad geográfica, optimización de rutas u organización interna ), lo que, a su juicio, podría provocar que expedientes presentados el mismo día se tramiten en un orden distinto, con posibles diferencias en plazos de resolución, cuantías de atrasos y seguridad jurídica.

Noticias relacionadas

«La consecuencia clara de esta situación es que por un lado se produce desigualdad en solicitudes idénticas, además de la paradoja que supone que ahora se adapte la norma al programa informático, cuando debería ser al revés», denunció Polledo.