El PP propone actualizar la normativa turística en Asturias para proteger a los guías y mejorar la calidad del servicio

La diputada del Partido Popular de Asturias y portavoz de Turismo, Sandra Camino, anunció este miércoles el registro de una proposición no de ley en la Junta General para defender los intereses de los guías turísticos oficiales del Principado.

Camino compareció acompañada por René García y Elvira León, ambos guías turísticos oficiales y miembros de la Asociación Profesional de Guías Turísticos del Principado de Asturias. Según explicó, la iniciativa busca "dar mayor visibilidad y protección" a la profesión, así como mejorar la calidad del servicio que se presta a quienes visitan la comunidad.

La diputada subrayó el papel "fundamental" que desempeñan estos profesionales en la actividad turística. "Son custodios de nuestro patrimonio cultural a través de la palabra y transmiten siglos de historia a quienes nos visitan", afirmó. En este sentido, recordó que el colectivo reclama desde hace tiempo una actualización normativa que les equipare a otras comunidades autónomas.

El PP considera necesario revisar el decreto 59/2007, de 24 de mayo, que regula la profesión en Asturias, para adaptarlo a la transformación que vive el sector turístico. Camino advirtió de que esta actualización permitiría prevenir posibles tensiones entre residentes y visitantes, una situación que, según indicó, "empieza a intuirse en algunas zonas".

La proposición no de ley plantea limitar el tamaño de los grupos turísticos a un máximo de 30 personas, reformar el control del ruido generado por altavoces y combatir el intrusismo profesional y la competencia desleal, con el objetivo de garantizar la convivencia vecinal y la profesionalidad del sector.