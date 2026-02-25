El PP reclama a la SEPI "un esfuerzo extra" para desbloquear La Pereda y pide acelerar los permisos "para no perder la subasta eléctrica"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un compromiso explícito para desbloquear la situación de la central de La Pereda y garantizar la continuidad de Hunosa. Según expuso, la visita del jefe del Ejecutivo a Asturias debió haber servido para que el Gobierno de España aclare si cuenta con “un plan” que permita a La Pereda “producir energía dentro de los plazos acordados” después de la sentencia que anuló los permisos medioambientales del proyecto.

Queipo ha vinculado esa hoja de ruta al papel de la SEPI, a la que pidió “un esfuerzo extra” para salir del escenario actual y asegurar la viabilidad de la empresa pública. En su intervención, defendió que la actividad de La Pereda resulta clave por su aportación como fuente de ingresos y por su función en la continuidad del grupo público.

Advertencia por la subasta eléctrica

El dirigente popular subrayó además la urgencia de los trámites pendientes y reclamó al Gobierno autonómico que “acelere, junto con Hunosa, los permisos” para que la instalación pueda iniciar su actividad “lo antes posible”. A su juicio, el riesgo de perder la “ventana de oportunidad” de la subasta eléctrica abre un escenario crítico: “Si eso lo perdemos, tenemos un problema enorme que simple y llanamente significa el cierre de Hunosa”.

Respondió también a las críticas del portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, sobre el papel del PP en etapas anteriores respecto a Hunosa, después de que Queipo mantuviese una reunión con los sindicatos SOMA y CC OO. El presidente del PP defendió que los populares han trabajado por el futuro de Hunosa “buscando la máxima eficiencia” y con una gestión “responsable” de las cuentas públicas.

Frente a ese debate, insistió en centrar la respuesta institucional en “desbloquear” permisos y asegurar plazos, para evitar que la situación derivada del fallo judicial ponga en cuestión la continuidad de la empresa pública.