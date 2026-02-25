La profesión en la que más horas extras se hacen sin cobrar (y Asturias encabeza en ranking): "Tiene consecuencias directas sobre la salud"

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado este miércoles la extensión de las horas extras no pagadas en el sector educativo asturiano. La advertencia se produce tras la publicación de un informe estatal elaborado por el Gabinete Económico del sindicato a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025.

El estudio sitúa a la educación como el sector con mayor volumen de horas extras sin retribuir en España, con una media de 440.000 horas semanales. En el conjunto del país, 441.000 personas asalariadas (el 2,3% del total) realizan cada semana horas extras que no perciben ni económica ni compensatoriamente. Cada trabajador afectado acumula una media de 5,6 horas semanales sin remunerar, lo que equivale a unos 141 euros semanales y 7.355 euros anuales en salarios y cotizaciones no abonadas. En total, el volumen de horas extras no pagadas alcanza los 2,49 millones semanales, con un impacto estimado de 3.243 millones de euros anuales que no se ingresan en la Seguridad Social ni en la Agencia Tributaria.

Asturias, entre las comunidades con mayor incidencia

El informe coloca a Asturias como la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de personas asalariadas que realizan horas extras no pagadas, solo por detrás de Madrid. En el Principado, el 3% de los trabajadores por cuenta ajena se encuentran en esta situación, por encima de la media estatal (2,3%).

Además, la intensidad del problema es mayor que en otras regiones: quienes realizan horas extraordinarias sin compensación en Asturias acumulan una media de 6,2 horas semanales, una de las cifras más elevadas del país. En el caso del profesorado, los datos son especialmente significativos. Según el sindicato, el 4,9% de los docentes (casi uno de cada veinte) trabaja habitualmente más allá de su jornada sin recibir remuneración ni descanso compensatorio. La educación no solo lidera el volumen total de horas extras no pagadas, sino que refleja una práctica estructural vinculada a la organización del trabajo docente.

Desde CC OO advierten de que esta sobrecarga sostenida tiene consecuencias directas sobre la salud mental y física del profesorado. El estrés, la ansiedad o el síndrome de estar quemado (burnout) son, a su juicio, efectos derivados en una prolongación habitual de la jornada que, en muchos casos, se asume como parte implícita del trabajo.

El sindicato recuerda que la normativa obliga al registro diario de la jornada laboral, pero denuncia que su cumplimiento es irregular, especialmente en el ámbito educativo. Las tareas de preparación de clases, corrección de exámenes, coordinación, reuniones o atención a familias "se extiende con frecuencia más allá del horario lectivo" sin un sistema efectivo de control ni compensación.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, CC OO reclama a la Inspección de Trabajo y a las administraciones educativas del Principado que refuercen la vigilancia y desarrollen mecanismos eficientes de control horario que "garanticen el cumplimiento de la ley y eviten que la sobrecarga laboral siga normalizándose en las aulas asturianas".