Queipo (PP) reduce a "autobombo" la visita de Sánchez: "El PSOE asturiano solo tiene de rojo la alfombra que le pone a su líder"
El presidente del PP de Asturias califica de "excursión" la visita del jefe del Ejecutivo a Piloña para presentar medidas contra el despoblamiento y reprocha a Barbón que no le reclame "lo que Asturias tiene pendiente"
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, acusó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de protagonizar en la región una visita “de autobombo” y “sin una sola propuesta concreta para Asturias”, en referencia al acto celebrado en Piloña para presentar el plan estatal contra del despoblamiento.
En declaraciones tras la reunión de la Junta de Portavoces, el dirigente popular sostuvo que los asturianos “no vivimos de álbumes de fotos institucionales” y reclamó que una visita presidencial se traduzca en “compromisos” y “hechos”, no en “discursos y promesas vacías”.
Queipo afirmó que el desplazamiento del jefe del Ejecutivo al Oriente asturiano se ha planteado como “una excursión de altos cargos” y aseguró que, a su juicio, el PSOE buscó “venir a aplaudirse a ellos mismos”. En ese contexto, señaló que la ciudadanía, incluidos “ganaderos y autónomos”, se pregunta “para qué sirve todo esto” y lamentó que vaya a servir “para poco o para nada”.
Barbón, en el centro de la crítica
El líder popular dirigió también sus reproches al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que reclamó “exigencia” ante Sánchez. “Vamos a ver qué es lo que exige hoy Adrián Barbón aprovechando esta visita de Pedro Sánchez. Nos imaginamos que lo de siempre. Nada”, afirmó.
Queipo consideró “un gran error” que la oportunidad de que Sánchez esté en Asturias y “se comprometa con todo lo que tiene pendiente con esta comunidad autónoma” “vaya a pasar de largo sin que Adrián Barbón diga absolutamente nada”.
Queipo enumeró algunos de los problemas que a su juicio padece la comunidad autónoma "y preocupan a la ciudadanía", como las ayudas a la dependencia, el acceso a una atención sanitaria “de calidad”, los transportes o la vivienda.
"El PSOE solo tiene de rojo la alfombra que pone a Sánchez"
Queipo también lamentó el "despliegue de coches oficiales" que, afirmó, no conllevará medidas. "El Partido Socialista, con lo que ha sido y las causas que ha defendido, se ha quedado en las raspas; lo único que tiene rojo es la alfombra que le pone delante a Pedro Sánchez, en uno de los últimos territorios por los que puede pasear en España", ha dicho en referencia al PSOE y la FSA.
