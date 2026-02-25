Los robos, disparados en Asturias durante 2025, tanto los atracos con violencia e intimidación como los asaltos a viviendas

Los delitos se incrementaron en Asturias durante 2025, según el resumen estadístico de la Policía Nacional. Durante el año pasado se denunciaron 1.855 delitos más, pasando de 34.312 a 36.167, lo que supone un incremento del 5,4 por ciento. Casi todas las modalidades se incrementaron, salvo los ciberdelitos, que se estancaron.

Los robos, por ejemplo, están disparados, especialmente los atracos con violencia e intimidación que pasaron de 344 a 481, un 39,8 por ciento más. Los robos con fuerza aumentaron un 14 por ciento, subiendo de 1.312 a 1.502, y dentro de ellos los asaltos a domicilios, que pasaron de 773 a 952, un 23 por ciento más.

Es chocante este incremento en Asturias, ya que a nivel nacional se produjeron 74.353 robos, una cifra de las más bajas desde 2022, como resalta la Unión de Cerrajeros de Seguridad de España (UCES), la federación que agrupa a las principales asociaciones profesionales de cerrajeros de seguridad.

Los delitos sexuales también fueron al alza en 2025. En 2024 se registraron 287, que pasaron el año pasado a 338, un 17,8 por ciento. Las agresiones sexuales con penetración subieron un diez por ciento, pasando de 67 a 74, otro dato preocupante.

En 2025 se registraron nueve homicidios o asesinatos consumados, frente a los siete de año anterior. Y hubo doce en grado de tenetativa, uno menos que en 2024. Los delitos de lesiones subieron un 7 por ciento, pasando de 446 a 480. Afortunadamente, solo se produjo un secuestro, frente a los cuatro de 2024.

Los ciberdelitos subieron muy ligeramente, de 9.183 a 9.227. Las estafas informáticas pasaron de 8.117 a 8.244, lo que supone un escaso 1,6 por ciento más. El resto de los ciberdeliso bajaron, pasando de 1.066 a 983.