Sánchez presume en Asturias de haber desclasificado los papeles del 23F: “Nuestro país es hoy un poco mejor”

“Hoy hacemos un poco mejor a nuestro país y a nuestra democracia”, proclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada más empezar su discurso en Infiesto (Piloña), donde clausuró la presentación de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. Sánchez llegó procedente del Congreso de los Diputados, donde protagonizó un tenso debate -como viene siendo habitual- con la oposición, en parte a cuenta de la decisión del PSOE de desclasificar documentos relativos al golpe de estado del 23F.

Mientras Sánchez intervenía en Asturias se colgaba en la web de Moncloa esa documentación hasta ahora inédita y que, como reseñó el Presidente, hace a España “mejor”.

Y abundó: “45 años después, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas, plenamente accesibles desde esta misma mañana”.

Todos los presentes en el centro “La Benéfica”, donde se desarrolló el acto, estallaron en un aplauso al Presidente, que fue recibido en Infiesto por la plana mayor del Gobierno regional, con el presidente Adrián Barbón y la vicepresidenta Gimena Llamedo a la cabeza. También estuvieron un gran número de alcaldes asturianos, además de las vecinas Galicia y Castilla y León.