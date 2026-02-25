Los siete detenidos en Gijón que aparecen en los documentos clasificados del 23-F (y un conato ultraderechista en Oviedo)

La desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F) incluye un apartado de anotaciones de la Policía Nacional analizando la situación en los días posteriores en las diferentes provincias españolas.

Es ahí donde aparece la referencia a siete detenciones en Gijón. En el apartador referido por la Jefatura Superior de Policía de Oviedo se advierte que "han sido detenidos en Gijón cuatro jóvenes militantes de la O.C.E- Bandera Roja", en referencia a la Organización Comunista de España.

¿Qué hicieron? Básicamente el motivo de los arrestos fue que estaban colocando carteles con los siguientes mensajes:

"Es necesaria la movilización del pueblo en defensa y profundización de las libertades contra todo intento de recortarlas"

"El golpismo se ha crecido con la tolerancia del Gobierno con los elementos fascistas"

"Exijamos la depuración de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía"

Esos hechos ocurrieron el 25 de febrero, dos días después del intento de golpe de Estado. Un día antes, un informe policial similar, ahora también desclasificado, refería otros hechos en Oviedo, incluida una intervención policial para que la sangre no llegara al río en un movimiento de elementos ultraderechistas. Se hace referencia a los siguientes acontecimientos: