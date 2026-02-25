Los siete detenidos en Gijón que aparecen en los documentos clasificados del 23-F (y un conato ultraderechista en Oviedo)
Anotaciones de la Policía Nacional analizaron la situación en la región los días posteriores al golpe de Estado
La desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F) incluye un apartado de anotaciones de la Policía Nacional analizando la situación en los días posteriores en las diferentes provincias españolas.
Es ahí donde aparece la referencia a siete detenciones en Gijón. En el apartador referido por la Jefatura Superior de Policía de Oviedo se advierte que "han sido detenidos en Gijón cuatro jóvenes militantes de la O.C.E- Bandera Roja", en referencia a la Organización Comunista de España.
¿Qué hicieron? Básicamente el motivo de los arrestos fue que estaban colocando carteles con los siguientes mensajes:
- "Es necesaria la movilización del pueblo en defensa y profundización de las libertades contra todo intento de recortarlas"
- "El golpismo se ha crecido con la tolerancia del Gobierno con los elementos fascistas"
- "Exijamos la depuración de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía"
Esos hechos ocurrieron el 25 de febrero, dos días después del intento de golpe de Estado. Un día antes, un informe policial similar, ahora también desclasificado, refería otros hechos en Oviedo, incluida una intervención policial para que la sangre no llegara al río en un movimiento de elementos ultraderechistas. Se hace referencia a los siguientes acontecimientos:
- Asamblea en la Facultad de Derecho, a las 12 h, de ayer día 24, con asistencia de 300 estudiantes para estudiar los sucesos del Congreso de los Diputados.
- Asamblea de Distrito a las 12,30 h. de hoy en la Facultad de Biológicas,con el mismo motivo. Se adoptó la decisión de celebrar una manifestación en la próxima semana como protesta popular. Un grupo de 50 individuos de ideología ultraderechista intentó reventar el acto con gritos de "Tejero al poder". Intervino la Fuerza Pública para restaurar la normalidad.
- Carteles del M.C.A. (Movimiento Comunista de Asturias) en Mieres, criticando el intento del golpe de Estado y pidiendo la depuración del Ejército y de las Fuerzas de Orden Público.
