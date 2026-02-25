Asturias estrenará dos nuevos grados universitarios para el curso 2026-2027: uno en la pública y otro en la Padre Ossó

Buenas noticias para el ámbito de la educación en Asturias. La Universidad de Oviedo aprobará, previsiblemente, el próximo lunes la incorporación de una nueva titulación a su oferta académica: el doble grado en Pedagogía y Educación Social. Esta modalidad, muy demandada por el colectivo profesional, comenzará a impartirse el próximo septiembre, en el curso 2026-2027.

La decisión será sometida a votación en el Consejo de Gobierno de la institución y no será la única novedad prevista. Ese mismo día también se abordará la implantación del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la Universidad.

Hasta ahora, el grado en Educación Social solo podía cursarse en la Facultad Padre Ossó. A partir de septiembre, también se impartirá en la Facultad de Formación del Profesorado, donde se ofertarán 40 plazas para el nuevo doble grado, que combinará esta disciplina con Pedagogía. Con esta incorporación, el área educativa suma su segundo doble grado, tras la puesta en marcha este curso del programa conjunto de Educación Primaria e Infantil. En total, la Universidad de Oviedo alcanzará las once dobles titulaciones en su catálogo académico.

La Facultad Padre Ossó también ampliará su oferta a partir del próximo curso con la incorporación del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se trata de una titulación que el propio centro había solicitado hace años y que, finalmente, se implantó en la pública. La Universidad de Oviedo lo ofertó por primera vez en el curso 2024-2025. Sin embargo, la Facultad Padre Ossó cuenta con una sólida trayectoria en este ámbito: fue pionera en España al ofrecer la mención de Educación Física en la antigua diplomatura de Magisterio (actual grado en Educación Primaria), lo que respalda su experiencia y disponibilidad de profesorado especializado.

La creciente demanda de estos estudios ha superado las 60 plazas actuales, que se han quedado insuficientes. Por ello, el próximo curso se sumarán 40 nuevas plazas en las instalaciones de Padre Ossó, con el objetivo de dar respuesta al interés cada vez mayor por esta formación.