El viento dificulta la extinción de una treintena de incendios en Asturias

El fuerte viento registrado en Asturias este miércoles, con rachas de hasta 93 kilómetros por hora, ha dificultado la extinción de la treintena de incendios registrados, especialmente en zonas de montaña. Según Copernicus, este miércoles ardieron en Asturias alrededor de 500 hectáreas. Preocupan sobre todo los incendios de Porciles, en Cangas del Narcea, Columbiello, en Lena, y La Falguera, en Somiedo. Fueron los que precisaron más medios. También los registrados en Cangas de Onís, donde llegó a desplazarse la Brigada de Refuerzo (Brif) de Tabuyo, en León.

En la tarde de este miércoles había aún 26 incendios, 19 de ellos activos y 7 controlados en 15 concejos de la región. En Amieva había un incendio activo, en Villaverde, y otro controlado, en Vega de Sebarga. En Cangas de Onís, de los cinco que llegó a haber, sólo se mantenía activo el de Zardón. También en el Oriente había un incendio controlado en Pendones (Caso). En Llanes, había un fuego activo en Llosa de Viango, y otro en Sirviella (Onís). También empezó a arder un fuego en Alles (Peñamellera Alta). En Piloña había cuatro activos, en Porciles, Vegarrionda, Pesquerín y La Cueva. Y en Ponga estaban activos dos fuegos en Beleño y Cazo.

En las Cuencas, en Laviana, había dos fuegos activos en el Pico La Vara y Soto de Lorio. En Lena, tres activos, en Flor de Acebo, Columbiello y Paraná, y otro controlado en Armada. Y en Mieres había otros tres, dos activos en Tablado y San Justo, y un tercero controlado en Turón.

En Somiedo, los bomberos del SEPA y la Brif de Tineo lucharon contra el fuego activo de La Falguera con varios helicópteros. En Valdés había uno controlado en La Espiniella. En Cangas del Narcea seguía activo el ya citado de Porciles/Ridera, y en Grandas de Salime el de La Mesa, ya controlado.