La viuda de Franco, la asturiana Carmen Polo, ofreció ayuda a los golpistas, según las llamadas de la esposa de Tejero la noche del 23-F

La viuda de Franco, la ovetense Carmen Polo, se mostró dispuesta a ayudar a los golpistas, según se extrae de la transcripción de las conversaciones telefónicas que mantuvo la mujer de Tejero, Carmen Díaz Pereira, mientras su marido permanecía en el Congreso. Un interlocutor, en un documento de charlas telefónicas recurrentes, le dice a la mujer del teniente coronel de la Guardia Civil que ha recibido la llamada de Carmen Polo.

"Nos ha llamao esta Carmen Polo, esta artista, y, en fin, dando esperanzas y todo, y lo que necesitemos que la llamemos, porque ella…, no, pero por otras partes tiene medios", señala en referencia a la asturiana, que conoció a Franco poco después de que este fuese trasladado a la guarnición de Oviedo en 1917.

Entre las decenas de documentos que obran en el material desclasificado por el Gobierno relativos al golpe de Estado del 23-F, entre informes de los servicios secretos, notas, transcripciones, dosieres, planificaciones golpistas y teorías contradictorias, llama la atención la desnuda transcripción de las conversaciones telefónicas que mantuvo la mujer de Antonio Tejero durante toda esa noche en la que España vivía pegada al televisor y la radio. Ella estuvo pegada al teléfono.

Carmen Díaz Pereira fue comprobando, para su asombro, cómo el plan golpista se deshacía, dejando a su marido expuesto y abandonado. Trató de hablar con autoridades militares, dirigentes de la Guardia Civil y persiguió sin éxito que alguien le diera el número de teléfono del hemiciclo del Congreso: “Le han dejado tirado como una colilla, es un desgraciao”, llega a asegurar en algún momento, sin dudar en calificar a Antonio Tejero de “tonto”.

Su único objetivo era llegar a hablar directamente con su marido, sin intermediarios. La transcripción de las conversaciones bien podría convertirse, tal cual, en un texto teatral.

La transcripción comienza con un consejo que, evidentemente, Carmen Díaz Pereira no sigue: “En casa, de noche, descolgaros el teléfono”, le dice alguien. Pero precisamente la mujer de Tejero hizo todo lo contrario: “Mira, escucha un momento. Estoy intentando llamar al cuartel. He llamado a Capitanía General. Bueno, he llamado al capitán general de Valencia. Me han dicho que estaba durmiendo. Y aquí se creen que viene de camino (en referencia a Milans del Bosch). El comandante Ostos se cree que viene de camino. Espérate un momento. He llamado al coronel de Estado Mayor de aquí de la Dirección para que me lleven en un coche, porque si no, no puedo pasar”.

Las transcripciones de horas de conversaciones revelan la creciente angustia, expresada sin filtros: quería hablar con su marido y nadie podía o quería ponerlo al aparato.

“No puedo hablar con él, no me dejan”, repite en distintas llamadas. Le facilitan números del Congreso, de centralitas o de mandos militares, pero ninguno llega al hemiciclo. “Me han dado números, pero no son de dentro”, resume en un momento de frustración.

La escena es repetitiva y desesperante: Carmen Tejero marca, explica quién es, pide que localicen a su marido o que le pasen el teléfono. La respuesta es siempre la misma: no se puede. “Está incomunicado”, le dicen. En otra conversación insiste: “No puedo, estoy intentando hablar con él y no puedo”.

“Lo han dejado tirado”

A medida que pasan las horas, la incomunicación se convierte en una idea fija: cree que el Ejército ha abandonado a su marido dentro del Congreso. La expresión que utiliza es cruda: “Lo han dejado tirado como una colilla”.

La frase aparece en una conversación en la que intenta explicar por qué está tan nerviosa: no solo teme por la operación, sino por la suerte personal de Tejero si el golpe fracasa. En su percepción, nadie lo está protegiendo ni respaldando.

Ese sentimiento se repite en distintos tonos: que está solo, que nadie responde, que no le dejan hablar con él, convencida de que su marido puede morir en un asalto policial al Congreso sin que nadie se lo diga.

“Lo van a matar”

En un momento afirma: “Lo van a matar”. La frase surge en un contexto de rumores sobre el posible desenlace del golpe. Carmen Díaz oye que la situación es “cuestión de minutos” o que habrá decisiones militares inminentes. Sin información fiable, interpreta que el final puede ser violento dentro del Congreso.

Los interlocutores le dicen que no se ponga nerviosa, que espere, que se sabrá algo. Ella insiste en lo mismo: quiere hablar con él o que alguien le confirme que está bien.

Buscar generales, mandos y cuarteles

Durante la noche intenta activar toda la red militar que conoce. Pregunta por el Estado Mayor, por generales en Valencia y Madrid, por oficiales de la Guardia Civil. Quiere que alguien interceda, que transmita un mensaje o que localice a Tejero. En una conversación le dicen que el general Milans del Bosch podría estar viniendo. La noticia le da momentáneamente esperanza, pero nadie confirma nada con seguridad.

Quiere ir al Congreso

Cuando los intentos de hablar por teléfono con su marido fallan, plantea otra opción: ir en persona. Pide que le pongan un coche, que la acompañe un mando o que la autoricen a pasar los controles. Cree que si llega al Congreso podrá verlo o hablar con él. Las respuestas son negativas: no puede acceder, no la dejarán pasar, no se puede autorizar.

La angustia se extiende durante horas, “toda la noche” y la madrugada, con llamadas encadenadas, números que no son útiles, promesas de llamadas que se devolverán y que jamás hacen sonar el teléfono. Amigas y conocidos tratan de calmarla: “Tranquila”, le dicen.

Buscando notas en la basura

En cierto momento contacta con una persona que le facilitó el número de la centralita del Congreso: “Mire, usted me dio un número que ese número es de la portería”. “Sí”, responde la otra persona.

Carmen.— Entonces, a ver si pudiese leerme todos los números que hay allí para yo llamar sin parar, porque es que el del hemiciclo, el único que lo tiene es don Juan. Nadie lo tiene más que don Juan.

Interlocutor.— Pero es que de esos que le ha dado mi hermana, ¿sabe usted lo que ha hecho? Ha tirado el papel.

La mujer de Tejero pide que rebusque en la basura si es necesario, a lo que la otra persona accede para acabar soltando una respuesta que lleva a otro callejón sin salida:

Interlocutor.— Mire, está hecho añicos, no se puede sacar nada en claro.

En el transcurso de las llamadas, incluso en la casa de los Tejero se recibe una llamada de una ciudadana desconocida dando apoyo:

Carmen.—¿Dígame?

Inés.—¿Señores de Tejero?

Carmen.— Sí.

Inés.— Buenos días, mire, que soy una española, me llamo Inés Farrás, vivo en la calle Castelló, 124, y quiero decirle que estamos con ustedes.

Carmen.— Ay, hija mía, lo que me hace falta son los militares. Ha sido vergonzoso. No han hecho nada, pero lo han dejado tirado como una colilla.

Inés.— Yo lo siento mucho.

Carmen.— Todos los militares estarán detrás, ¡qué vergüenza! Todos los militares detrás y todos se han rajao. De todas maneras, gracias, hija. Voy a colgar porque estoy esperando una llamada de un señor… Voy a intentar, estoy toda la noche intentando hablar con mi marido y no hay forma humana. Y ahora voy a intentar… decirle que está solo, porque seguramente no se lo cree. Decirle que lo han dejao solo, no creo que me dejen, voy a intentarlo.

Inés.— Si quiere mi teléfono para alguna cosa.

Carmen.— Muchas gracias, ahora no puedo ni apuntarlo, de verdad. Lo único que le pido es que pida a Dios que salga con vida. Que rece lo que pueda.

Los hijos del teniente coronel aparecen en varias conversaciones como parte de la búsqueda desesperada de información: llaman, transmiten teléfonos, preguntan por contactos y tratan de saber algo de su padre, mientras la madre insiste una y otra vez en que la dejen hablar con él. “Ha llamado tu hijo”, le dicen en una de las comunicaciones, en un contexto de nerviosismo compartido y desorientación, con casi cuarenta llamadas telefónicas.

Fue la noche más larga y frustrante de la esposa de un golpista abandonado a su suerte.