Vox cuestionará en la Junta las ayudas al "lavado de cerebro" de la Igualdad y el plan del "farfullo" del asturiano: “Ni un euro más para cebar a la bestia”

Vox llevará al pleno de la Junta General una batería de preguntas sobre el gasto público en políticas de Igualdad y de promoción del asturiano. Su diputado Javier Jové anunció una interpelación en materia de Igualdad para saber “a qué se destinan los 14 millones” de la Dirección General de Igualdad y afirmó que esas partidas “no van en absoluto a ayudar” a mujeres víctimas de violencia doméstica, sino a “cebar a una red clientelar enorme” y a “a los chiringuitos feministas” que, dijo, se nutren de “ingentes partidas presupuestarias”.

"Políticas de lavado de cerebro"

Con la conmemoración del 8M, Día de la Mujer, en el horizonte Jové arremetió contra lo que definió como “políticas de lavado de cerebro” y “feminismo radical” que, aseguró, están “produciendo los efectos contrarios”, ya que, según aseguró, generan “un fuerte rechazo en la juventud”. "Muchos jóvenes se niegan a ser lobotomizados en estas delirantes políticas feministas”, afirmó.

El plan del Gobierno sobre el "farfullo" del asturiano

En paralelo, Vox preguntará sobre la política lingüística del Ejecutivo, que recientemente ha presentado su estrategia para promoción y defensa de la Llingua. Jové dijo que preguntará a la consejera “por qué desprecia la lengua materna de los asturianos que es el español”. Sobre el documento presentado por el Ejecutivo, afirmó que incluye 245 medidas para “imponernos el farfullo de la lengua” y ridiculizó algunas iniciativas, como manuales para turistas para “chapurrear en asturélfico” o medidas para que los dependientes se dirijan “en lengua” a los clientes, lo que comparó con las exigencias lingüísticas en Cataluña.

Noticias relacionadas

El parlamentario elevó el tono al hablar de costes y denunció que “a día de hoy ya se están gastando alrededor de 60 millones de euros en el tema de la Llingua y cargó contra la ausencia de “una evaluación o memoria económica” vinculado al Plan. “Todo ese dinero no va para lo que realmente preocupa a los asturianos, que es la sanidad, la educación o la mejora de los servicios públicos”, concluyó, porque “va para cebar a la bestia".