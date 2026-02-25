Xabel Vegas, coordinador de Sumar en Asturias: "La decisión de Yolanda Díaz es el reconocimiento de que el proyecto es más grande que una candidatura"

Xabel Vegas, portavoz parlamentario Convocatoria por Asturies en la Junta y coordinador del movimiento Sumar en Asturias considera que el anuncio de Yolanda Díaz de que no se presentará a las próximas elecciones generales encabezando la lista de ese movimiento "es el reconocimiento de que el proyecto es más grande que una candidatura".

Para Vegas, "Yolanda Díaz nos deja un legado impagable: ha demostrado que con las herramientas del gobierno se puede mejorar sustancialmente la vida de las personas".

En su enumeración de méritos, destacó la puesta en funcionamiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo durante la pandemia, la reforma laboral, la ley para los "Riders" o del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Ahora toca armar al espacio de la izquierda transformadora para poder continuar con el trabajo de Yolanda Díaz y del resto de ministerios de Sumar", ha dicho Vegas.

Ha insistido en que el espíritu con que nació el Movimiento Sumar "no va de una persona sino de una manera de entender la política como una herramienta para avanzar en derechos y en libertades". Esa será, ha dicho, la clave en la que "se seguirá trabajando desde el espacio progresista":