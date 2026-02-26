El sol tiene las horas contadas en Asturias: el descenso de temperaturas será el nuevo protagonista del resto de la semana

Tras unos días primaverales en este final de invierno, Asturias cuenta sus últimas horas de buen tiempo. En este final de semana, el sol será sustituido por la lluvia. Después de un jueves de aproximadamente 20 grados, las temperaturas experimentarán un notable descenso. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes, día 27 de febrero en Asturias cielo nuboso con lluvias y chubascos generalizados desde primera hora de la mañana, cesando al final del día.

Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 14; y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 14. Habrá vientos procedentes del sur y suroeste, flojos que aumentarán a moderados en el litoral, girando a oeste y noroeste por la tarde. La probabilidad de precipitación es muy alta, alcanzando el 95%.

El pronóstico para el fin de semana

El sábado 28 está previsto que las temperaturas experimenten otro ligero descenso en el interior, sin cambios significativos en el litoral. Destaca la presencia de nubosidad baja con brumas y bancos de niebla matinales. Habrá intervalos nubosos con heladas en el extremo montañoso. La probabilidad de lluvia es de un 25%. Será el día más fresco del fin de semana con una máxima de 12 grados y una mínima que bajará hasta los 3 grados.

El inicio de marzo traerá una mejora de las condiciones y un ascenso térmico. El domingo 1 de marzo las temperaturas subirán unos 5 grados. La máxima en Oviedo será de 17 grados y en Avilés y Gijón será de 15 grados. El viento cambiará al suroeste soplando de forma leve y variable con heladas débiles en la cordillera y los picos. Cielos parcialmente soleados con muy baja probabilidad de precipitación (5%)