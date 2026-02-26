Agenda: qué hacer hoy jueves, 26 de febrero en Asturias

Oviedo

El camino sigue tras el ictus

El Club acoge a las 19.30 horas la segunda sesión del ciclo dedicado al ictus. El acto contará con la intervención de María Jesús Rodríguez, presidenta de la Asociación Ictus Asturias, y los pacientes Francisco José Álvarez, Rosa García, Graciela Sampedro y Yolanda Valcárcel, además del neurólogo Sergio Calleja y el neurorradiólogo Pedro Vega. También intervendrán pacientes que ofrecerán su testimonio. Entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19.00 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos del RIDEA (Palacio del Conde de Toreno, Plaza Porlier, nº 9-1º, Oviedo) la conferencia titulada "Una ciudad que abraza la lluvia: el reto hídrico de Oviedo ante el cambio climático global", impartida por Dña. Cristina García Hernández, Profesora Titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, dentro del ciclo "Oviedo: ciudad sedienta. Historia del agua en Oviedo", organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos.

Conversaciones por el Clima

A las 19.00 horas, Kuivi Almacenes acogerá en Oviedo una nueva sesión de "Conversaciones por el Clima. Ponle un cero al CO₂", con las intervenciones "Más allá del hielo: lo que nos revela el retroceso glaciar en la Antártida", a cargo de Lidia Ferri Hidalgo, y "Moda rápida: producir más, contaminar mejor", impartida por Esteban Pascual Parra. La actividad, con entrada libre hasta completar aforo, se organiza en colaboración con la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.

El barberillo de Lavapiés

A las 19.30 horas, el Teatro Campoamor acogerá la representación de El barberillo de Lavapiés, zarzuela en tres actos con música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra, estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 18 de diciembre de 1874. La función, producción del Theater Basel (2025), tiene una duración aproximada de dos horas y veinte minutos (pausa incluida). Entradas a la venta en la web del Ayuntamiento.

Espacio de Encuentro

El Espacio de Encuentro Ars Vitality acoge a las 19.00 horas, la charla gratuita "¿Y ahora qué? Cómo enfrentar las secuelas después de un cáncer de mama", en la que se abordarán cuestiones como el linfedema y el ejercicio físico tras la enfermedad. La sesión estará impartida por la Dra. Inmaculada Zapico, referente en Medicina Física y Rehabilitación, y se celebrará en la calle Asturias, 6, de Oviedo.

Museo Arqueológico de Asturias

El Museo Arqueológico de Asturias acoge a las 18.30 horas, una nueva sesión del ciclo de conferencias impartido por César García de Castro Valdés, que ofrece una mirada arqueológica al proceso de cristianización en el norte peninsular y su desarrollo en el Reino de Asturias. La charla de esta jornada lleva por título "La plena eclesialización del norte peninsular".

Exposición de Fidel Pagés

La Universidad de Oviedo presenta la exposición "Fidel Pagés. El médico militar que cambió la cirugía", una muestra dedicada a la figura y la aportación de Fidel Pagés. La exposición está abierta al público y se puede visitar durante todo el mes de febrero en el HUCA, en el Edificio de Docencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de acercarse a la trayectoria de este médico militar y a su impacto en la historia de la cirugía.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feten

La Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten) contará hoy con diferentes representaciones. Los puntos en los que se desarrollarán son la Colegiata de San Juan Bautista, el colegio Jovellanos, la Escuela de Comercio, el paseo de Begoña, el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar, la plaza del Seis de Agosto, el Antiguo Instituto, los Jardines del Náutico y el teatro Jovellanos. También hay exposiciones paralelas. Hasta hoy se podrá ver, en el Antiguo Instituto, la instalación "Voces de Gaza", de Mahdi Karera & Khoyout Theatre. Hasta el 27 de febrero, también en el Antiguo Instituto, estará la muestra ""Feten, 35 años caminando con el sector". Y también "El tiempo de los objetos. De lo doméstico al cuento maravilloso" de Escenoteca, arte y educación.

Antiguo Instituto

La exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas, "G. T. Selena" ofrecerá la obra "Ciao amore, adiós babayu", en el marco de "Escena Amateur". Hasta el 27 de febrero estará la exposición "Daniel Ordóñez. En memoria". Daniel Ordóñez fue vecino de La Calzada, trabajador jubilado de los antiguos astilleros Juliana y fotógrafo por vocación, además de socio del Club Natación Santa Olaya.

Museo Nicanor Piñole

A las 19.00 horas, Peio H. Riaño, historiador del arte, escritor y periodista, ofrecerá la conferencia "La colección al detalle. Piñole en Ponga: El descubrimiento del paisaje asturiano". Además, se puede visitar hasta el 1 de marzo la exposición "Diálogos con Piñole: El vacío. Arte para aprender", un taller participativo de co-creación abierto. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, Jorge Alonso ofrecerá la charla "De seda y metal: las perlas de Rosalía". Organiza la Universidad Popular. Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI La Arena

A las 19.00 horas, tendrá lugar la conferencia "La restauración de la iglesia románica de Moru (Ribadesella): un ejemplo de iniciativa ciudadana", a cargo de Ana María Fernández Gutiérrez, de la Asociación Cultural Iglesia de Moru. Organiza el acto la Asociación Románico Rural Asturiano. Asimismo, hasta el 27 de febrero se podrá visitar la muestra de acuarelas "Ni machismo ni machistas", del dibujante Carlos Madrid. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

CMI El Coto

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Garibou", de Seydou Cise. Se enmarca en el ciclo de cine africano imulsado por LATE Asturias. Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 8 de marzo. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Concierto de la OSPA

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias actúa en la Casa de Cultura, a las 20.00 horas, dentro del ciclo "Música en escena". En el programa, Wagner, Martínez Burgos (estreno en Asturias) y Richard Strauss. Entradas a 18 euros.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer acoge la proyección de "Aquel verano en París" a las 20.00 horas. Las entradas cuestan 5 euros y pueden adquirirse en taquilla y en la web del equipamiento cultural avilesino.

Bebecuentos en Los Canapés

La biblioteca del centro sociocultural de Los Canapés acoge a las 18.00 horas la sesión "¡Frío!", a cargo de Tras la Puerta Títeres. Dirigida a bebés de 6 meses a 3 años, con un único adulto acompañante. Plazas limitadas, con inscripción.

Club de lectura en La Noria

El club de lectura de Bances Candamo se reúne a las 17.00 horas en el edificio de La Noria, en el parque de Ferrera, para comentar "La hija única", de Guadalupe Nettel, una novela sobre maternidad y vínculos, finalista del Booker Internacional en 2023.

Concierto en el Conservatorio

El auditorio del Conservatorio Julián Orbón (La Ferrería) acoge a las 19.00 horas un concierto del alumnado y profesorado de distintas especialidades. Entrada libre hasta completar aforo.

Inauguración en la Factoría Cultural La Factoría Cultural (avenida de Portugal) inaugura a las 19.00 horas la exposición "Materia Madre", del diseñador y escultor Manu Persa, una propuesta en torno a la castaña como memoria y materia. El artista estará presente en el acto de apertura.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Hasta el 8 de junio. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

"La voz de Hind", cine en versión original en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.00 horas, la proyección de la película "La voz de Hind", dirigida por Kaouther Ben Hania, basada en un hecho real ocurrido en Gaza. Está nominada a mejor película internacional en los Oscar. La entrada vale 4 euros.

"Liry: el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

Rosa Fernánde, hoy en las jornadas de Montaña de Mieres

Mieres celebra sus XXXVIII Jornadas de la Montaña. Esta tarde, desde las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, se podrá asisitir a la charla de la mítica montañera asturiana Rosa Fernández, un encuentro titulado "Tierras inexploradas. La montaña de las asturianas". La entrada es libre.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas "De Callos por Mieres", una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Exposición pictórica de Vivian Esteban "Ver" en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el día 27 de febrero una exposición pictórica, con cuadros de Vivian Esteban, "Ver". El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, los jueves también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra "A Dolores le gustaba cantar", un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, "Pasionaria". Podrá visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Centro

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hasta el 28 de febrero de 2026 la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido, en un proyecto íntimo que pretende también concienciar sobre la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una mirada de perspectiva antropológica, el trabajo se apoya en la búsqueda de conocimiento sobre la relación entre seres humanos y paisaje para comprender mejor el contexto en el que vivimos: un ensayo visual sobre la percepción del territorio y su transformación por la mano del hombre. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas.

Oriente

"Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición "Los retratos del viaje", del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

El poemario ilustrado "Cantos de amor por la tierrina" se expone en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Alles (Peñamellera Alta) muestra hasta el 6 de marzo la exposición "Cantos de amor por la tierrina", un proyecto de Ediciones Patanegra que funciona como poemario ilustrado y ejercicio de divulgación cultural. La muestra toma como punto de partida la obra de José María García, autor que dejó crónicas de la cultura popular asturiana en forma de poemas narrativos y líricos, reflejando con naturalidad lo local y la idiosincrasia de la sociedad rural de un tiempo ya pasado. A partir de ese legado, un colectivo de artistas gráficos –Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, César Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila– se une para construir esta exposición, con la intención de acercar al público lector y a la sociedad asturiana la figura de uno de los primeros poetas en asturiano.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Occidente

Semana de la Música de Cangas del Narcea

Cangas del Narcea celebra del 23 al 28 de febrero de 2026 la Semana de la Música, con un ciclo de conciertos en la basílica de Santa María Magdalena. Las citas serán a las 20.00 horas (salvo el sábado 28, a las 20.30). Hoy, concierto del Otxote Cantos del Fontán, bajo la dirección de Gorka García Fernández de Castillo.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Luarca

La Casa de Cultura de Luarca (Valdés) ofrece hasta el 28 de febrero la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 y de 15.00 a 20.30 horas; sábados, de 10.00 a 13.45. Domingos y lunes por la tarde, cerrado.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.