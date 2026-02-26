Alsa obtiene récord de ingresos y vuelve a sostener a su matriz Mobico, que sigue en pérdidas

La compañía asturiana de transporte de viajeros Alsa obtuvo en 2025 unos ingresos récord de 1.738 millones de euros, un aumento del 10,8%, aunque su beneficio se redujo un 5,8%, hasta los 196,9 millones. Un año más, la empresa de la familia Cosmen fue el sostén de su matriz, el grupo británico Mobico, que registró unas pérdidas de 336,1 millones de euros, si bien estas fueron casi tres veces inferior a las de 2024, cuando ascendieron a 960 millones.

El mercado español supuso el 75% de las ventas de Alsa, unos 1.300 millones de euros, gracias al aumento de la cifra de viajeros. El mayor incremento, del 12,7%, se dio en los autobuses urbanos, seguido de los regionales (8,1%) y los de larga distancia (4,6%).

El balance de resultados de Mobico, publicado este jueves, recoge algunos de los últimos contratos que Alsa ha ganado o en los que ha sido elegido como mejor oferta: uno en Ibiza de 10 años por 230 millones y otro en los autobuses turísticos de Madrid de cuatro años por 5,8 millones anuales, así como el proceso que ultima en Andalucía para hacerse con una extensión de cinco años de 75 millones anuales, según recoge 'Europa Press'.

Además de en España y Marruecos, Alsa opera también otros servicios regionales y urbanos en Suiza, Portugal, Bahréin y Arabia Saudí, al tiempo que este año ha integrado los autobuses británicos de largo recorrido en su perímetro.

El informe publicado indica que el negocio de Alsa en Marruecos ha sufrido una reordenación, lo que ha tenido un impacto de 31 millones de euros en la compañía. No obstante, el documento precisa que la empresa ya ha llegado a un acuerdo con las administraciones del país norteafricano para renegociar su contrato en Casablanca y el destino de sus activos en las ciudades de Rabat y Marrakesh, y espera seguir beneficiándose del incremento de tarifas acordado hasta 2034.

Problemas de Mobico en Reino Unido y Estados Unidos

Alsa ha logrado atenuar las dificultades de su matriz, Mobico, como admitió su presidente, Phil White: "Alsa logró otro año récord de crecimiento de ingresos de dos dígitos, lo que compensó un entorno comercial desafiante en Reino Unido y problemas operativos en Estados Unidos, para los que ya hay planes de resolución en curso".

Si bien los ingresos del grupo aumentaron un 6,2%, hasta los 3.164 millones de euros, Mobico ha tenido problemas con un contrato entre la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA, por sus siglas en inglés) y WeDriveU, marca de Mobico especializada en servicios de transporte público y "shuttles" (transporte compartido).