Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica: "La recaudación del IVA de las pymes es un traje a medida para Cataluña"

El número de teléfono del economista Ángel de la Fuente Moreno (Gijón, 1962) se revaloriza particularmente cada vez que en España resurge el debate sobre las cuentas económicas de las comunidades autónomas, un asunto complejo que ha vuelto a ponerse de actualidad con la última propuesta que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para modificar el modelo de financiación. Una propuesta que ha levantado una gran polvareda por las voces críticas que acusan al Ejecutivo de hacer un traje a medida para Cataluña que satisfaga a sus socios independentistas. De la Fuente, uno de los mayores expertos españolas en financiación autónoma, recibirá hoy en Oviedo el premiado del colegiado de honor del Colegio de Economistas de Asturias.

-¿Cuál le parece el principal acierto y el principal riesgo de la reforma del sistema de financiación autonómica que plantea el Gobierno?

-El principal acierto es la propuesta de simplificación de la estructura del modelo, sobre todo mediante la eliminación de los fondos de convergencia y parte del fondo de suficiencia. Eso elimina elementos "ad hoc" que se reparten con criterios muy cuestionables. Por lo tanto, con el modelo propuesto hay una parte mayor de los recursos del sistema que se reparten con criterios razonables de nivelación y que concede una distribución de recursos mejor que la que tenemos ahora. Eso es la parte buena.

-¿Y la mala?

-La parte mala tiene que ver con la persistencia del peligro del acuerdo original con ERC. Eso sigue siendo parecido, sigue estando ahí de alguna manera. Y es la parte que más me preocupa.

-¿La reforma es un traje a medida para Cataluña?

-Hay un elemento que es un traje a medida, que es el fondo que permitirá a las comunidades recaudar parte del IVA de las pymes. Por otro lado, antes había otros trajes a medida más grandes que en esta reforma se han quitado.

-¿Y el balance total cuál es?

-Bueno, yo creo que hay una ganancia clara. La parte que era discutible y que con esta reforma se elimina canalizaba del orden de 20.000 millones de euros. Y la parte cuestionable nueva supone unos 4.000 millones. Es decir, hay alrededor de 25.000 millones que antes se repartían de una forma complicada de entender y de aceptar, y que ahora son muchos menos.

-El Gobierno de Asturias ha dicho que, tal como está planteado ahora, se opondrá a la reforma por considera que no defiende los intereses de la región. ¿Cree que mantendrán esta posición?

-No lo sé, eso habría que preguntárselo a ellos. Lo que yo me pregunto es qué entienden ellos por los intereses de la región. La tentación aquí es decir "no" a todo lo que empeore mi situación relativa, pero claro, eso es bastante discutible.

-¿Cuál era la situación con el sistema hasta ahora vigente?

-Asturias estaba bien tratada, por encima de lo que le correspondía por su aportación al sistema. Es complicado defender que te sigan tratando mejor de lo que te corresponde.

-El Principado ha dicho que el nuevo modelo "debe tener cuenta las circunstancias del noroeste", una región del país marcada por el problema demográfico.

-Esto ya está en el sistema actual. Lo que quieren es que ese elemento tenga más peso en el nuevo modelo. Lo que no está claro es que esa demanda sea razonable.

-Usted defiende el llamado principio de ordinalidad, que sostiene que las comunidades más ricas no se empobrezcan por dar dinero a las más pobres. No obstante, también alerta de que, según la reforma, comunidades como Cataluña podrían perder su puesto en el "ranking" de riqueza en el futuro.

-Los sistemas de financiación autonómica deberían respetar el principio de ordinalidad por habitante ajustado. Pero la reforma propuesta tampoco lo garantiza al completo. De hecho, hay elementos que se cargan la ordinalidad, sobre todo en el caso de Madrid, que pierde varias posiciones con el IVA de pymes y el Fondo Climático para las regiones del Mediterráneo. Que Cataluña se mantenga en la misma posición teniendo en cuenta estos dos elementos puede deberse a una casualidad que podría desaparecer de un año para otro. El sistema o respeta la ordinalidad o no la respeta. Y el propuesto no la respeta.