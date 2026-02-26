"Este año tomará forma el nuevo orden mundial", afirma en Oviedo Javier Marín, CEO de Singular Bank

Javier Marín Romano (Madrid, 1966), consejero delegado de Singular Bank y vicepresidente del Instituto para las Obras de la Religión (IOR, popularmente conocido como "el Banco Vaticano"), tiene orígenes familiares en Asturias (un antepasado suyo fue alcalde de Llanes) y este jueves, por tercer año consecutivo, ejerció como ponente del "Foro Cámara", ciclo de conferencias organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo. El directivo bancario hizo un minucioso repaso de los desafíos geopolíticos y económico del planeta. Desafíos que, según Marín, orbitan principalmente en torno a la tensión entre las dos potencias que rivalizan por la hegemonía mundial: Estados Unidos y China. El desenlace de ese enfrentamiento será el que configure el "statu quo" del mundo para las próximas décadas. "2026 será el año en el que el nuevo orden mundial tome forma", pronosticó el ejecutivo.

Proyecciones macroeconómicas, tipos de interés, conflictos bélicos, impacto de nuevas tecnologías, grandes tendencias comerciales, evolución del empleo... Marín abordó en su conferencia prácticamente todos los elementos que configuran el transcurrir del mundo. Un mundo que, a su juicio, "se encuentra en plena transición", ya que "aún no ha surgido de forma nítida un nuevo orden internacional que sustituya al sistema liberal nacido después de la Segunda Guerra Mundial".

Marín señaló que, durante los últimos años, pero sobre todo desde la llegada al poder de Donald Trump, Estados Unidos y China "han optado por utilizar el poder económica para defender sus respectivos intereses", y que la tregua que ambos han acordado para interrumpir su guerra arancelaria durante un año es un movimiento "táctico" que en cualquier momento podría saltar por los aires. "Durante este año seguiremos viendo una lucha entre ambas potencias por el control de las cadenas de suministro, y de su resultado se decidirá quién será la gran potencia mundial de las próximas décadas", pronosticó.

En este contexto, explicó Marín, hay que analizar recientes intervenciones de Estados Unidos, como la de Venezuela. "Trump ha obrado así para cortar la influencia de China y de Rusia y de América Latina, y concretamente la decisión de hacerse con el petróleo venezolano es un mensaje a China, con el que rivaliza por los recursos naturales", señaló el directivo, que advirtió de que "México será el siguiente gran punto caliente del planeta, ya que Estados Unidos no quiere sólo controlar los flujos migratorios, sino también los petrolíferos". Y puso este ejemplo del poder estadounidense sobre su vecino del sur: "Si cortase el suministro de gas, México sólo tendría energía durante tres días".

En medio de estas pugnas entre bloques, "Europa se enfrenta a un momento histórico de la lucha por su supervivencia", por lo que Marín abogó por que el Viejo Continente "reduzca su dependencia" de Estados Unidos y China. El directivo compartió los cuatro puntos de la hoja de ruta para Europa que recientemente expuso el canciller de Alemania, Friedrich Merz: reforzar económica y militarmente a Alemania, simplificar los sistemas de gobernanza de la UE para admitir una Europa a varias velocidades, aumentar la soberanía militar de Europa y emprender pactos estratégicos con otras zonas del mundo (Mercosur, India...).

¿Y España? Marín no se mostró optimista: "La debilidad de un Gobierno de coalición que lleva tres años sin aprobar un presupuesto no es el escenario más favorable para que en los 18 meses que quedan de legislatura afrontemos los retos que tenemos".