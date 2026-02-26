La asturiana GAM logra un beneficio récord de 6,5 millones al mejorar la eficiencia de sus operaciones

La compañía asturiana General Alquiler de Maquinaria (GAM) cerró el ejercicio 2025 con resultados récord. El beneficio neto se incrementó un 50%, hasta 6,5 millones de euros, y los ingresos subieron un 4% y se situaron en 316,1 millones de euros.

Antonio Trelles, director financiero de GAM, señaló que «2025 ha sido un año de consolidación del modelo". Resaltó que la compañía de alquiler de maquinaria con sede en Siero ha incrementado el margen del beneficio operativo bruto (ebitda) hasta el 28% "al tiempo que invertimos con mayor disciplina (reduciendo el capex un 6%) y disminuimos el endeudamiento un 8%", hasta los 276,9 millones de euros. Esa combinación, añadió, "refuerza la solidez financiera del grupo y nos permite seguir creciendo de forma sostenible».

En 2025 GAM avanzó en rentabilidad, disciplina inversora, generación de caja y desapalancamiento, ya que la deuda financiera neta equivale ahora a 3,2 veces el ebitda, frente a 3,5 veces a cierre de 2024, destacó la compañía.

La disciplina inversora fue uno de los ejes del ejercicio. Manteniendo el crecimiento en ventas, GAM optimizó la inversión en maquinaria. Para ello fue clave Reviver, la planta de "refabricación" que GAM puso en marcha el pasado año en el municipio leonés de Villamañán. Esa nueva factoría permitió reutilizar cerca de 430 máquinas. Fuentes de GAM destacaron que ese proyecto "se consolida como una palanca para crecer con menor intensidad de inversión, al optimizar el uso de los activos y prolongar su vida útil, reforzando al mismo tiempo la propuesta de valor del grupo en soluciones más eficientes y sostenibles". La inversión total de GAM se redujo un 6%, hasta los 50,6 millones de euros.

La diversificación de negocios también ha ayudado a dar estabilidad a la empresa. En 2025, GAM mantuvo un reparto equilibrado de los ingresos entre sus tres principales áreas: alquiler y servicios representó el 37%, distribución y postventa el 36%, y los servicios recurrentes de largo plazo el 27%. "Este equilibrio reduce la dependencia de un único motor y permite amortiguar mejor los cambios de ciclo, reforzando la resiliencia del Grupo en entornos económicos adversos", destacaron fuentes de la compañía asturiana.

Dentro de ese mix, el negocio de servicios recurrentes de largo plazo avanzó un 10%, hasta 86,8 millones de euros, apoyado en una cartera contratada cercana a los 280 millones de euros y en una tasa de renovación superior al 90%. Por su parte, distribución y postventa alcanzó 112,6 millones y alquiler y servicios se situó en 116,7 millones.