Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Asturias emprende un plan contra la enfermedad del tiroides que incide en la importancia de consumir yodo

El Sespa desarrolla un programa piloto liderado por Atención Primaria para mejorar la prevención, el diagnóstico y el abordaje de las enfermedades tiroideas

El área sanitaria central y el HUCA comenzarán a aplicar en marzo los nuevos protocolos y circuitos unificados para fortalecer la calidad de la atención

El proyecto incluye la concienciación sobre la importancia de una ingesta adecuada de yodo, sobre todo para mujeres en edad fértil que desean tener hijos

Una mujer se somete a una prueba del tiroides.

Una mujer se somete a una prueba del tiroides. / Miguel Martínez

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Los centros de salud del centro de la región toman el timón frente a la enfermedad del tiroides. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) iniciará este mes de marzo en el área sanitaria central y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) un programa piloto para abordar las enfermedades tiroideas.

La iniciativa estará liderada por la red de atención primaria, "el nivel asistencial esencial para la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento de estas patologías, que figuran entre las más frecuentes del sistema endocrino", destaca la Consejería de Salud en un comunicado difundido hoy.

Los protocolos asistenciales para el manejo del bocio y los nódulos tiroideos, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, "permiten consensuar actuaciones clínicas en atención primaria y definir los casos en los que su seguimiento debe trasladarse a los servicios hospitalarios de Endocrinología", precisan las mismas fuentes.

Educación de la población

Según la Consejería, el proyecto incluye acciones para la educación sanitaria de la población. Entre ellas, figura la concienciación sobre la importancia de una ingesta adecuada de yodo, un elemento que ayuda al correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Esta recomendación es especialmente relevante para mujeres en edad fértil que desean tener hijos, ya que la falta de este mineral durante la gestación puede afectar tanto a la madre como al feto.

Las autoridades sanitarias aconsejan mantener una dieta rica en yodo, con alimentos como mariscos, algas, lácteos, huevos y, especialmente, sal yodada, cuyo consumo se promoverá bajo el lema "Sal yodada: un pequeño gesto, grandes beneficios".

El programa incluye criterios de derivación preferente ante signos de alarma de enfermedad tiroidea como disfonía, crecimiento rápido de un nódulo o adenopatías sospechosas. También plantea protocolos de solicitud de pruebas, criterios de actuación para nódulos hallados de forma casual en pruebas como tomografías y resonancias, y un seguimiento estructurado del hipotiroidismo clínico y subclínico.

El objetivo es agilizar la toma de decisiones y garantizar que cada persona reciba la atención adecuada en el nivel asistencial correspondiente.

Zona central de Asturias

Los centros de salud del área sanitaria central y el HUCA serán los primeros en poner en marcha este programa, lo que permitirá evaluar su funcionamiento real, identificar necesidades y preparar su extensión progresiva al resto de áreas sanitarias.

La iniciativa forma parte de la Estrategia para un nuevo enfoque de la atención primaria, que busca reforzar la capacidad resolutiva de los equipos de esta red y optimizar la coordinación con los servicios hospitalarios. Para ello, el Sespa ha elaborado planes personales jerarquizados que se integrarán en la historia clínica y permitirán un abordaje homogéneo y basado en la evidencia científica.

Noticias relacionadas

El desarrollo del programa ha contado con la participación de profesionales de Endocrinología y Nutrición de los hospitales universitarios de Cabueñes (Gijón), San Agustín (Avilés) y HUCA (Oviedo), así como con la revisión de las sociedades científicas de Atención Primaria (Samfyc, Semergen y SEMG) y la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
  4. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
  5. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  6. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  7. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  8. Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina

Las TCAEs exigen "respeto y justicia" ante el SESPA y el ERA: "No somos las chachas de las enfermeras"

Las TCAEs exigen "respeto y justicia" ante el SESPA y el ERA: "No somos las chachas de las enfermeras"

Los trabajadores acusan a Arcelor de "falta de información" y olcultar el impacto de los traslados a India

Los trabajadores acusan a Arcelor de "falta de información" y olcultar el impacto de los traslados a India

Reconstrucción de extremidades con graves defectos: "Cada vez recurrimos más a clavos internos y menos a fijaciones externas", dicen los traumatólogos del HUCA

Asturias emprende un plan contra la enfermedad del tiroides que incide en la importancia de consumir yodo

La eurodiputada asturiana que clama contra la baliza que ha impuesto el Gobierno: "Nadie más lo utiliza en toda Europa"

La eurodiputada asturiana que clama contra la baliza que ha impuesto el Gobierno: "Nadie más lo utiliza en toda Europa"

Barbón dice defender los intereses de Asturias ante el Gobierno de España "tanto en público como en privado", mientras otros "ven a su líder nacional y hacen una genuflexión"

Barbón dice defender los intereses de Asturias ante el Gobierno de España "tanto en público como en privado", mientras otros "ven a su líder nacional y hacen una genuflexión"

El caos en la tramitación de la dependencia en Asturias, al descubierto: en torno a 200.000 documentos duplicados y "revisión manual de expedientes"

Otro frente judicial para “Chus Mirantes”, empresario de la mina de Cerredo: ya no se libra del accidente de 2022 y la jueza lo cita como investigado

Otro frente judicial para “Chus Mirantes”, empresario de la mina de Cerredo: ya no se libra del accidente de 2022 y la jueza lo cita como investigado
Tracking Pixel Contents