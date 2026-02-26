Asturias emprende un plan contra la enfermedad del tiroides que incide en la importancia de consumir yodo

Los centros de salud del centro de la región toman el timón frente a la enfermedad del tiroides. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) iniciará este mes de marzo en el área sanitaria central y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) un programa piloto para abordar las enfermedades tiroideas.

La iniciativa estará liderada por la red de atención primaria, "el nivel asistencial esencial para la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento de estas patologías, que figuran entre las más frecuentes del sistema endocrino", destaca la Consejería de Salud en un comunicado difundido hoy.

Los protocolos asistenciales para el manejo del bocio y los nódulos tiroideos, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, "permiten consensuar actuaciones clínicas en atención primaria y definir los casos en los que su seguimiento debe trasladarse a los servicios hospitalarios de Endocrinología", precisan las mismas fuentes.

Educación de la población

Según la Consejería, el proyecto incluye acciones para la educación sanitaria de la población. Entre ellas, figura la concienciación sobre la importancia de una ingesta adecuada de yodo, un elemento que ayuda al correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Esta recomendación es especialmente relevante para mujeres en edad fértil que desean tener hijos, ya que la falta de este mineral durante la gestación puede afectar tanto a la madre como al feto.

Las autoridades sanitarias aconsejan mantener una dieta rica en yodo, con alimentos como mariscos, algas, lácteos, huevos y, especialmente, sal yodada, cuyo consumo se promoverá bajo el lema "Sal yodada: un pequeño gesto, grandes beneficios".

El programa incluye criterios de derivación preferente ante signos de alarma de enfermedad tiroidea como disfonía, crecimiento rápido de un nódulo o adenopatías sospechosas. También plantea protocolos de solicitud de pruebas, criterios de actuación para nódulos hallados de forma casual en pruebas como tomografías y resonancias, y un seguimiento estructurado del hipotiroidismo clínico y subclínico.

El objetivo es agilizar la toma de decisiones y garantizar que cada persona reciba la atención adecuada en el nivel asistencial correspondiente.

Zona central de Asturias

Los centros de salud del área sanitaria central y el HUCA serán los primeros en poner en marcha este programa, lo que permitirá evaluar su funcionamiento real, identificar necesidades y preparar su extensión progresiva al resto de áreas sanitarias.

La iniciativa forma parte de la Estrategia para un nuevo enfoque de la atención primaria, que busca reforzar la capacidad resolutiva de los equipos de esta red y optimizar la coordinación con los servicios hospitalarios. Para ello, el Sespa ha elaborado planes personales jerarquizados que se integrarán en la historia clínica y permitirán un abordaje homogéneo y basado en la evidencia científica.

El desarrollo del programa ha contado con la participación de profesionales de Endocrinología y Nutrición de los hospitales universitarios de Cabueñes (Gijón), San Agustín (Avilés) y HUCA (Oviedo), así como con la revisión de las sociedades científicas de Atención Primaria (Samfyc, Semergen y SEMG) y la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi).