Barbón dice defender los intereses de Asturias ante el Gobierno de España "tanto en público como en privado", mientras otros "ven a su líder nacional y hacen una genuflexión"

Pedro Sánchez pisó este miércoles Asturias poco más de tres horas para presentar la nueva estrategia nacional contra el reto demográfico. Una visita exprés que le impidió mantener una reunión privada con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a pesar de los numerosos frentes abiertos entre ambas administraciones (peaje del Huerna, financiación autonómica, inversión ferroviaria…). Cuestiones que el líder asturiano sí deslizó en su discurso porque, como insistió este jueves, “yo digo en público, lo que digo en privado”.

“En público dije lo mismo que digo en privado tantas veces al Gobierno de España que, porque sea de mí mismo signo, no significa que yo vaya a callar”, afirmó. Otros, dijo en alusión al líder del PP, Álvaro Queipo, “cada vez que ven a su líder nacional hacen una genuflexión; y de ahí no se mueven, no. Tienen pavor a discrepar o pavor a defender sus posiciones”.

Barbón agradeció al Gobierno de España que hubiesen elegido Asturias para hablar de reto demográfico, porque reconoce “lo que estamos haciendo”. “Estamos revertiendo la situación. El Principado era una comunidad abocada a perder el millón de habitantes y estamos creciendo en los últimos cuatro años”, destacó.

Por tanto, que “vengan a presentar no solo la estrategia nacional de esa equidad territorial y reto demográfico, sino también un plan para apoyo al sector primario de mil millones de euros, a mí me parece una noticia muy importante”.

Dicho esto, Barbón aseguró que hace “siempre” una exigente defensa de los intereses de Asturias, pero consideró que “ayer no era el día, evidentemente, para tener una reunión de trabajo”. No obstante, aseguró que su postura la traslada "a todos los ámbitos".

Fin al peaje del Huerna

El presidente del Principado reclamó ante Sánchez que, en lo que respecta a los grandes temas de Estado, como la financiación autonómica o las infraestructuras, se debe “tener siempre en cuenta el impulso demográfico, el reto demográfico y la cohesión territorial. Es decir, la cohesión entre los diferentes territorios del país”.

Y puso ejemplos. “Dije, literal, la autovía del suroccidente; ya que estaba en Piloña, en Infiesto, pues evidentemente hablé de la reforma de la Nacional-634, que para nosotros es una prioridad; y también hablé de la conexión con la Meseta. Porque nuestra posición es clara”.

Barbón defendió la “posición firme” de su Gobierno respecto a la necesidad de invertir en infraestructuras como en el fin del peaje del Huerna. “Yo creo que ahí tenemos una posición clara de que hay que eliminar ese peaje, que fue una prórroga ilegal de un Gobierno de España presidido por Aznar y Cascos hasta el 2050”; y de cuya legalidad está dudando la Comisión Europea. “Esa es nuestra posición y lo vamos a luchar”, se volvió a comprometer.

Es decir, “hay multitud de proyectos todavía encima de la mesa que exigen desde luego de una respuesta por parte del Gobierno de España. Y yo confío en que los consigamos”.