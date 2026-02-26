La otra cara de lo que ocurrió en Infiesto: el juego carnavalero de cartas para enfrentar los problemas del medio rural que ya está en manos de Pedro Sánchez

Cualquiera estaría de acuerdo en que una cuestión es la teoría y otra, totalmente distinta, la práctica. Más aun cuando se abordan temas tan complejos como el reto demográfico, la despoblación o la necesidad de poner en marcha una política europea rural que contente a la mayoría de los Estados. Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro para alcanzar consensos que satisfagan las necesidades reales de la población es en estas ocasiones fundamental. Y los jóvenes europeos lo saben mejor que nadie.

Con motivo de la European Rural Youth Forward Conference 2026, que se celebrará hasta el domingo en Infiesto, los integrantes de la asociación de jóvenes rurales “EPA!”, promotores de las jornadas, pondrán a debatir a los participantes haciéndoles adoptar un rol muy especial: el de uno de los muchos personajes carnavaleros que han tomado estos días las distintas localidades europeas.

A través de un llamativo juego de cartas, del que este miércoles hicieron entrega a Pedro Sánchez, representantes juveniles e institucionales se pondrán en la piel de los Sidros (Asturias), los cigarróns (Verín, Orense) o el peropalo (Villanueva de la Vera, Extremadura).

El objetivo es dar vida a un laboratorio ciudadano que dé lugar a plantear políticas y medidas concretas para hacer frente a las problemáticas del mundo rural. Cada joven adquirirá un rol de un personaje de carnaval, con sus líneas rojas y recursos específicos. “Según los roles no todos se llevan bien con todos o pueden tener diferentes ideas. Es como ponerse en la piel de los vecinos de sus municipios que no tienen por qué pensar como ellos; y entre todos tienen que buscar soluciones”, detalló su ideólogo, Lucas Rodríguez.

Los participantes en el evento de Infiesto prueban el juego de cartas. / LNE

Los participantes debatirán hasta el viernes por la tarde. “La gente en la zona rural no trabaja de forma sectorial y dividida, sino que para resolver los problemas tienen que juntarse”, incidió Rodríguez. A partir de las conclusiones se establecerán medidas concretas que trasladar a las distintas instituciones.

La European Rural Youth Forward Conference 2026 es un encuentro europeo que pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente. Cuenta con la financiación de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa y del programa Erasmus.

“Queremos poner la voz de la población rural en el centro, ponerla al lado de los tomadores de decisión y expresarles nuestras necesidades y reivindicaciones. Queremos decidir como personas que van a sufrir cada una de las decisiones tomadas en esos espacios”, explicaron Estefanía Liaño (Cantabria) y María Ruiz (Málaga), dos de las asistentes a las jornadas.

Foto de grupo de jóvenes líderes rurales que participan en el encuentro en Infiesto. / LNE

Entre sus peticiones, una fundamental: “Hay que empezar a hacer políticas pensadas para las zonas rurales. No políticas generalistas que cuando se quieren llevar a los territorios no encajan”.

Las jornadas fueron inauguradas por la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, quien señaló que el “futuro del sector agroalimentario depende de los jóvenes y de las mujeres”. En su intervención, destacó el relevo generacional como “fundamental” para el futuro del campo. Y también señaló tres problemas que se han detectado: las dificultades en el acceso a la tierra, a la financiación y a la formación.

Algo que en el Gobierno central quieren combatir, dijo, con un apoyo sin condiciones. “Acompañar a los jóvenes no es una opción, es una obligación”, afirmó García. Y agregó: “Queremos que el medio rural sea una opción". En el acto también estuvo el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos.