La consejera de Salud, en Madrid: "La sanidad asturiana es una infraestructura estratégica"

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, participó esta mañana en Madrid en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, con la colaboración de Lilly y Daiichi Sankyo. Durante el encuentro, Saavedra presentó el modelo asturiano de sanidad pública personalizada y de calidad, señalándolo como una “infraestructura estratégica” para esta Comunidad Autónoma.

La consejera de Salud comenzó su intervención refiriéndose a la sanidad no solo como servicio público, “sino como entorno estable de colaboración, innovación y desarrollo”, añadiendo que en Asturias supone “una forma de entender la sociedad”. Por este motivo, defendió que el sistema sanitario público asturiano esté diseñado para garantizar la equidad territorial, la estabilidad y la calidad asistencial, “al tiempo que actúa como motor de desarrollo económico e innovación”.

Características y presupuesto del sistema asturiano

Según explicó Saavedra, el modelo sanitario autonómico está conformado como respuesta a las características propias del territorio asturiano, entre las que destacan el envejecimiento poblacional, la dispersión geográfica y el aumento de la cronicidad. Así, manifestó que, en contraposición a modelos basados en el volumen asistencial, Asturias apuesta por “un sistema centrado en la continuidad de cuidados, la calidad y la proximidad, manteniendo una red sanitaria amplia que garantice la igualdad de acceso entre entornos urbanos y rurales”.

En esta línea, argumentó que el presupuesto destinado a la sanidad asturiana en 2026 asciende a 2.549,3 millones de euros, es decir, el 36,9% del presupuesto autonómico. Esto supone que “el gasto por persona protegida esté entre los más altos del país” ha indicado la consejera.

Asimismo, añadió que esta inversión sostenida permite una estabilidad y una planificación a medio y largo plazo, lo que supone una “ventaja competitiva territorial”.

Entre las prioridades que establece el Gobierno asturiano para transformar la sanidad en un modelo más preventivo y personalizado, con especial atención a la Atención Primaria, Saavedra destacó el refuerzo de la atención comunitaria y sociosanitaria, la medicina personalizada, la oncología de precisión, la telemedicina, la monitorización domiciliaria, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico clínico y la automatización logística hospitalaria.

Apuesta por la innovación y la investigación

En este sentido, advirtió que la innovación sanitaria consiste en la incorporación de tecnología, pero, sobre todo, en su integración en los procesos asistenciales y en la práctica clínica diaria. Además, añadió que Asturias está promoviendo nuevas infraestructuras y proyectos de investigación clínica orientados a mejorar los diagnósticos precoces y los tratamientos menos invasivos.

Entre ellos, se refirió a la medicina nuclear avanzada y a los radiofármacos, a la unidad multidisciplinar de enfermedades raras, al desarrollo de ensayos clínicos y a los proyectos basados en análisis avanzado de datos sanitarios.

En definitiva, la Consejera determinó que el objetivo es que cualquier paciente pueda acceder a la innovación y los últimos avances sanitarios sin tener que salir de Asturias. “La sanidad es uno de los mayores proyectos colectivos de una sociedad. Cuando administración, profesionales y empresas avanzan en la misma dirección, gana la ciudadanía y también el territorio” ha añadido al respecto.

Precisamente, Saavedra hizo una mención especial al “papel decisivo” de los profesionales sanitarios a la hora de transformar el sistema. Así, explicó que la sanidad pública asturiana cuenta con más de 20.000 profesionales, con incrementos significativos en médicos especialistas, enfermería y psicología clínica. En esta línea, indicó que las tasas de temporalidad se han reducido por debajo del 8%, y ha anunciado que se van a incorporar incentivos para los puestos de difícil cobertura, estableciendo también políticas activas de captación de talento.

La colaboración de Lilly y Daiichi Sankyo

Fátima Sáenz, Government Affairs Director de Daiichi Sankyo, y Jorge Santander, vicepresidente de Acceso en Lilly España, acompañó a Concepción Saavedra durante el desayuno. En primer lugar, Fátima Sáenz indicó que la transformación del sistema sanitario solo será posible desde una visión compartida y una colaboración sólida entre todos los actores del sistema sanitario, situando al paciente en el centro de cada decisión.

Además, destacó la importancia de alianzas estratégicas con comunidades autónomas innovadoras como Asturias, convencida de que solo desde la cooperación, la transparencia y el compromiso a largo plazo podrán afrontarse con éxito los grandes retos sanitarios y generar un impacto real en pacientes y sociedad.

Por su parte, Jorge Santander destacó el compromiso de Lilly con la innovación responsable y la colaboración con las administraciones sanitarias, poniendo en valor la importancia del diálogo con comunidades como Asturias, donde la cercanía con los profesionales y la escucha activa nos permitirán avanzar en soluciones que mejoren la salud de las personas y contribuyan a la sostenibilidad del sistema sanitario.