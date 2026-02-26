La respuesta de la Policía Nacional al incremento de robos en Asturias: "Estamos consiguiendo condenas de autores y hay líneas de investigación contra las bandas itinerantes"

El Jefe Regional de Operaciones (JERO) de la Jefatura Superior de Asturias, el Comisario Manuel Díaz-Faes, asegura que la Policía Nacional está luchando con éxito contra el incremento de delitos de robo con violencia e intimidación y con fuerza, sobre todo en viviendas. Este tipo de ilícitos se dispararon a lo largo de 2025, subiendo los atracos un 39 por ciento, y los robos con fuerza un 14 por ciento, destacando el aumento de asaltos a viviendas, un 23 por ciento. También se incrementaron las agresiones sexuales un 20 por ciento.

Díaz-Faes indicó que "los robos con violencia e intimidación son cometidos en un entorno local, y sus autores son más o menos conocidos". "Tenemos herramientas para poder imputarles los hechos y esclarecerlos, estamos consiguiendo condenas y que estas personas ingresen en prisión", afirmó el JERO.

El jefe operativo de la Policía asturiana añadió, respecto a los robos en domicilios, que "hay diferentes modalidades, muchos de esos delitos los cometen bandas itinerantes, lo que nos genera un poco más de dificultad". No obstante, "lo estamos solventando con mayor coordinación entre las plantillas asturianas, también con las plantillas de otras partes de España y también con la Guardia Civil, que se ve afectada también en su demarcación por estos grupos. Estamos consiguiendo esclarecer muchos de los hechos y seguir líneas de investigación que pueden a medio plazo reportar éxitos en cuanto a la aprehensión de los autores y el esclarecimiento de los hechos".

El Comisario Díaz-Faes, con 25 años de experiencia, recibió este jueves, en un acto celebrado en la Delegación de Gobierno, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil "por su dilatada carrera profesional y su labor de coordinación operativa al frente de distintas unidades policiales". Una de ellas fue el Grupo de Estupefacientes en Gijón. Sobre el aumento de asuntos de drogas en esta Comisaría, indicó que "la estadística está condicionada por las aprehensiones de drogas que se realicen. Al haber más operaciones, hay más aprehensiones y más resultados".

No obstante, indicó que una de las mayores preocupaciones es "la delincuencia tecnológica". Indicó que la Policía Nacional está "implementando medidas herramientas para ese tipo de delitos". El inspector Fernando Martín Garmón, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias, fue reconocido "por ser un referente nacional en la persecución de la delincuencia económica y tecnológica".