Disparada en Asturias la compra de vivienda por parte de extranjeros
El peso de los clientes foráneos en el mercado regional creció un 43% en los últimos tres años
Y. GONZÁLEZ
Asturias despunta como la tercera comunidad autónoma donde más ha crecido la compra de vivienda por parte de extranjeros en los últimos tres años, frente al descenso generalizado registrado en el conjunto de España, según un informe del portal inmobiliario pisos.com.
En concreto, el incremento de la participación de los compradores foráneos en el mercado asturiano se disparó un 43,1% entre el cuarto trimestre de 2022 y el mismo período de 2025. Si bien el peso global de los extranjeros en la adquisición de viviendas en Asturias aún es discreta, su porcentaje se ha elevado en tres años del 4,48% al 6,41%.
Cada vez más clientes foráneos se interesan por el noroeste español. Así, el crecimiento lo lideró Galicia, con una subida del 59,8%, seguida de Castilla y León, con un 54,6%. Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señaló que "hay un segmento de demanda foránea que busca entornos más tranquilos, precios más competitivos y una calidad de vida diferente a la de los destinos costeros más saturados".
En el conjunto de España, la cuota de compradores extranjeros cayó un 8,1%, pasando del 14,71% al l 13,52%. Según el informe, "se trata de un ajuste moderado que refleja una cierta normalización del mercado tras el ciclo expansivo que siguió a la pandemia, cuando la demanda foránea repuntó con fuerza".
En el periodo analizado, los compradores procedentes de la Unión Europea representan el 57,3% de todas las operaciones de extranjeros.
