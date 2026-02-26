Drones y cámaras invisibles para atrapar a los incendiarios en Asturias: "Que sepan que les vamos a perseguir", asegura el consejero
Los incendios forestales en Asturias bajan a 13, de los que 9 están activos y 4 controlados
Cuatro identificados como presuntos autores de incendios forestales en la región
Barbón anima a los asturianos a avisar a la mínima sospecha de un fuego tras la alerta de los últimos días
"A la mínima sospecha, hay que alertar. Es fundamental para actuar rápido". El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha llamado a la colaboración ciudadana este jueves, durante una visita a Avilés, para luchar contra el fuego. Y es que en los últimos días, nada más que ha hecho algo de sol y han empezado las temperaturas suaves, han vuelto los incendios a Asturias, avivados también por el viento del Sur.
Este jueves la situación está más bien controlada con 13 incendios (cuatro controlados, nueve activos) y según explicó el consejero de Emergencias, Alejandro Calvo, la mayoría se concentran en el área central y el Oriente; en el Occidente solo hay uno en Cangas del Narcea. Calvo se refirió a la "acción de pirómanos, delicuentes que ponen en riesgo el patrimonio y las vidas de las personas". En la mente de todos están los voraces fuegos del pasado verano: "Debido en parte al aprendizaje del pasado mes de agosto hemos activado unos sistemas de vigilancia con nuevos medios a través de los agentes medioambientales, de las brigadas de investigación de incendios que nos están dando muy buenos resultados".
Medios
Hasta ahora el Principado ha formado cuatro denuncias directas identificando a sospechosos de causar incendios, dijo el Consejero. "Creo que es muy bueno que eso lo conozca el conjunto de la sociedad, pero que lo conozcan también los delincuentes. Disponemos de medios aéreos, disponemos de drones, de cámaras, que son además invisibles para los causantes. Que sepan que les vamos a perseguir, son delitos medioambientales, los incendios son un delito muy serio, que se enfrentan a penas de cárcel y a multas muy importantes, y que por lo tanto no hay ninguna posibilidad de justificar este tipo de actuaciones", advierte Calvo. Entre los equipos que trabajan en Asturias, además de las emergencias del principado, están las BRIF de Tineo que dependen del Ministerio de Transición Ecológica.
