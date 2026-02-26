La eurodiputada asturiana que clama contra la baliza que ha impuesto el Gobierno: "Nadie más lo utiliza en toda Europa"

La Comisión Europea ha descartado este jueves que la obligatoriedad en España de la baliza V16 conectada como sustituto del triángulo de emergencia vulnere el derecho comunitario y ha subrayado que la regulación de estos sistemas no está reglada a nivel de la UE, por lo que corresponde a los Estados miembro establecer sus propias normas en materia de seguridad vial.

En respuesta a tres iniciativas presentadas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la compatibilidad de las balizas con el derecho europeo, un alto funcionario del Ejecutivo comunitario ha sostenido que el Gobierno se ha amparado en la prerrogativa que le concede el Convenio de Viena sobre el tráfico que les permite definir dispositivos para garantizar la seguridad vial.

El Partido Popular (PP) considera que la imposición de la baliza V16 por parte del Gobierno es "una preocupación que afecta a millones de ciudadanos, que ha generado enormes costes económicos, confusión y muchas dudas jurídicas", y así lo ha denunciado este jueves en el Parlamento Europeo. "Se trata, en definitiva, de un dispositivo que nadie más en Europa utiliza y prueba de ello es que somos el único estado miembro en ponerla en funcionamiento", sostienen los populares, que han reflejado sus dudas durante un debate de la comisión de Peticiones en la Eurocámara.

Susana Solís. / Mario Canteli

Susana Solís, la eurodiputada asturiana (PP), se ha mostrado muy crítica respecto a la obligatoriedad de la baliza. "Estamos ante una medida puramente recaudatoria que, además, rompe el mercado único. Somos el único país de la Unión Europea que impone esta exigencia. Mientras un conductor alemán puede circular por nuestras carreteras utilizando el triángulo sin exponerse a ninguna multa, a los españoles se les obliga a pagar más de 40 euros por un dispositivo cuya eficacia real está más que en entredicho. Una vez más, el Gobierno actúa en sentido contrario a la armonización normativa que promueve la Unión Europea", indicó.

Falta de transparencia

"Los propios agentes de tráfico llevan meses advirtiendo de que estas balizas no garantizan una visibilidad suficiente y no contribuyen de forma efectiva a la seguridad vial. Si el Gobierno está realmente preocupado por la seguridad de los conductores, debería poner en marcha un plan serio de inversión y mantenimiento. El estado de nuestras carreteras es preocupante por la falta de conservación y de presupuestos, como venimos denunciando desde hace meses en Asturias", aseguró. "También preocupa la falta de transparencia en las compras públicas de balizas y su elevado precio. Los asturianos merecen transparencia, explicaciones claras y una gestión responsable de los recursos públicos", finalizó la eurodiputada.

"Evaluando el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley europea que cubra estos dispositivos. No se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prerrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo", dejó claro, por su parte, la Comisión.

Un portavoz comunitario definió a España como "un campeón de la seguridad vial" por haberse situado por debajo de la media europea en el número de víctimas mortales.

Noticias relacionadas

"En lo que atañe a España, diría que estamos ante un país que ha mejorado espectacularmente la seguridad de sus carreteras. En los años 90 había unas 10.000 víctimas viales anuales y ha bajado a 800 víctimas anuales en 2024. En comparación con lo que pasa en la Unión Europea, en España hubo 35 víctimas por millón de habitantes. En la Unión Europea la media era de 44 víctimas", destacó.