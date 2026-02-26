Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Familia, amigos y lectores en la despedida a Gregorio Morán en Barcelona

Familia, amigos y lectores en la despedida a Gregorio Morán en Barcelona | X. C.

Familia, amigos y lectores en la despedida a Gregorio Morán en Barcelona | X. C.

El tanatorio Sancho de Ávila, en el barcelonés barrio de Glories acogió ayer por la tarde la despedida del periodista y escritor asturiano Gergorio Morán. Al acto acudieron familiares (en primer plano, en la fotografía su exesposa Natalia Fernández), amigos como el escritor Javier Pérez Andújar (a la derecha) y varios seguidores de su obra. El periodista asturiano Xuan Cándano anunció su voluntad de negociar con instituciones asturianas el destino de la biblioteca y archivo de Morán, con unos 16.000 volúmenes.

La "fiebre verde" conquista la cocina asturiana: tres propuestas (un helado y dos tartas) para comerse el pistacho en formato dulce

Familia, amigos y lectores en la despedida a Gregorio Morán en Barcelona

"Traiciona a Europa", dicen de Mercosur los ganaderos asturianos

Agenda: qué hacer hoy jueves, 26 de febrero en Asturias

La otra cara de lo que ocurrió en Infiesto: el juego carnavalero de cartas para enfrentar los problemas del medio rural que ya está en manos de Pedro Sánchez

El informe clasificado del CNI que relata el papel crucial del asturiano Sabino Fernández Campo durante el 23-F: doce horas desesperadas en La Zarzuela (pero sin su famosa frase)

Los salarios de Santa Bárbara crecerán un 3% al año hasta 2027

Juan Pablo Rodrigo, nuevo decano de Medicina de la Universidad de Oviedo: "Las universidades privadas no nos quitarán alumnos; es otro mercado"

