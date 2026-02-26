Familia, amigos y lectores en la despedida a Gregorio Morán en Barcelona

El tanatorio Sancho de Ávila, en el barcelonés barrio de Glories acogió ayer por la tarde la despedida del periodista y escritor asturiano Gergorio Morán. Al acto acudieron familiares (en primer plano, en la fotografía su exesposa Natalia Fernández), amigos como el escritor Javier Pérez Andújar (a la derecha) y varios seguidores de su obra. El periodista asturiano Xuan Cándano anunció su voluntad de negociar con instituciones asturianas el destino de la biblioteca y archivo de Morán, con unos 16.000 volúmenes.