Familia, amigos y lectores en la despedida a Gregorio Morán en Barcelona
El tanatorio Sancho de Ávila, en el barcelonés barrio de Glories acogió ayer por la tarde la despedida del periodista y escritor asturiano Gergorio Morán. Al acto acudieron familiares (en primer plano, en la fotografía su exesposa Natalia Fernández), amigos como el escritor Javier Pérez Andújar (a la derecha) y varios seguidores de su obra. El periodista asturiano Xuan Cándano anunció su voluntad de negociar con instituciones asturianas el destino de la biblioteca y archivo de Morán, con unos 16.000 volúmenes.
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina