Los héroes de la residencia de La Barganiza: "Era una escena dantesca, llamas, humo, gritos y los ancianos, que no se podían valer. Los sacamos sin pensar y quedamos exhaustos"

"Era una escena dantesca, llamas, humo, gritos y los ancianos, que no se podían valer. Los sacamos sin pensar y quedamos exhaustos. Luego estuvieron tres horas en el hospital dándonos oxígeno", relató este jueves el agente de la Guardia Civil Javier Martín del Río, que junto a su compañero de patrulla Alfredo González Luna destacaron en el rescate de los residentes del geriátrico "Ave María" de La Barganiza (Siero), que se incendió el pasado 4 de junio, con un fallecido. Los dos agentes recibieron este jueves la Medalla del Mérito de Protección Civil con distintivo rojo, porque aquella madrugada arriesgaron la vida por salvar las de los ancianos, "que no se podían mover".

"Estamos muy agradecidos por que se reconozca la labor que hicimos, nos jugamos la vida, literalmente. Actúas y no piensas, entras y lo que hay que hacer lo haces. Luego piensas y dices, madre mía, la que he armado. Pero bueno, es tu obligación y tu vocación de servir al ciudadano", admitieron los agentes. "Al final tuvieron que darnos oxígeno durante tres horas en el HUCA", confesaron.

González y Martín fueron dos de los once condecorados en la mañana de este jueves en la Delegación del Gobierno en un acto presidido por la Delegada Adriana Lastra, y que contó con la participación del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, entre otras autoridades, representantes institucionales, del tercer sector y del ámbito profesional.

El mayor protagonismo lo tuvieron sin duda los asturianos que arrimaron el hombro en la DANA, como el agente de la Policía Nacional Julio Suárez Fernández, adscrito a la IX Unidad de Intervención Policial (UIP) de Oviedo, que durante su despliegue en distintas localidades valencianas asumió funciones de responsabilidad operativa, coordinando patrullas de seguridad ciudadana en entornos gravemente dañados y participando en labores humanitarias y de apoyo directo a la población afectada. Su actuación se enmarca en una trayectoria profesional de más de dos décadas en unidades de intervención. Suárez no pudo acudir a Oviedo, al encontrarse en comisión de servicios en el sur de España, por lo que sui medalla con distintivo rojo fue recogida por el agente Aitor Pérez.

También recibieron distinciones honoríficas de la DANA, con distintivo azul, el teniente Jesús Valentín Mora Martín, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Asturias, quien ejerció el mando de una unidad funcional desplazada a la provincia de Valencia. Bajo su dirección se desarrollaron rescates de personas atrapadas por las inundaciones, traslados sanitarios urgentes, distribución de ayuda humanitaria y actuaciones de seguridad ciudadana. Su incorporación voluntaria al dispositivo puso de relieve su compromiso con el servicio público.

La vicepresidenta del Banco de Alimentos, Josefa Cañadas, recibió otra medalla por haber canalizado la solidaridad ciudadana mediante la recogida, clasificación y envío de cien toneladas de productos de primera necesidad, en coordinación con Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), la Delegación del Gobierrno y los ayuntamientos asturianos, garantizando una respuesta logística eficaz hacias las zonas más aferctadas.

Y también la recibió Cecilia Pérez Sánchez, presidenta de la Federación de Concejos (FACC), por su labor de coordinación institucional desde el ámbito municipal, impulsando el envío de recursos humanos y materiales desde los ayuntamientos y facilitando la colaboración interadministrativa en apoyo a la Comunidad Valenciana. "Fue una labor constante, leal entre las instituciones y sobre todo efectiva, queríamos que toda esa solidaridad llegase al lugar donde debía llegar", indicó Pérez, quien aseguró que fue la pandemia la que engrasó la coordinación de los municipios.

También recibieron su medalla al Mérito de la Protecciópn Civil con distintivo azul Gonzalo Míguez García, coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Oviedo desde 2008 hasta su reciente jubilación, por su dedicación sostenida, la modernización de la agrupación y su impulso a iniciativas sociales y humanitarias, especialmente durante la pandemia y en la movilización de ayuda tras la DANA; y Blanca Rosa Viejo Nava, técnica en Riesgos Tecnológicos de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Asturias, con más de 35 años de servicio caracterizados por su profesionalidad, responsabilidad y apoyo constante al funcionamiento de la Unidad.

Finalmente, recibieron la Cruz de la Orden del Mérito Civil el Capitán Pablo Villabrille Sampedro, jefe del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Cangas de Onís, por su liderazgo en rescates y búsquedas de personas desaparecidas y su destacada trayectoria profesional, y el inspector Fernando Martín Garmón Mayo, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos en la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, por ser un referente nacional en la persecución de la delincuencia económica y tecnológica. Y recibió la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil el Comisario Manuel Díaz-Faes Espiago, jefe regional de Operaciones (JERO) de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, por su dilatada carrera profesional y su labor de coordinación operativa al frente de distintas unidades policiales.

En su intervención, la delegada subrayó que "defender lo público no es un eslogan ni una consigna partidista, sino una obligación democrática", y ha destacado que las emergencias vividas en los últimos años han demostrado que solo desde la planificación, la cooperación institucional y el compromiso profesional es posible dar respuestas eficaces cuando la ciudadanía más lo necesita.

En referencia a la DANA de 2024 que golpeó con especial dureza a la Comunidad Valenciana, ha recordado que "cuando todo tiembla, el Estado se convierte en red, en refugio y en respuesta", gracias a un sistema público coordinado en el que participan fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico, servicios de emergencia, voluntariado y entidades sociales. "Esa respuesta no es fruto de la improvisación, sino del trabajo previo y de la confianza ciudadana en lo público", señaló.

Asimismo, la delegada puso en valor la aportación de Asturias en aquella emergencia y el papel desempeñado por policías nacionales, guardias civiles, personal técnico, voluntariado de protección civil, responsables municipales y organizaciones sociales como "una manera de estar, de cuidar y de no mirar hacia otro lado". Y es que, los condecorados, "son hombres y mujeres que sostienen a la sociedad cuando todo va mal".